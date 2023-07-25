Украинцы могут значительно меньше платить за свет: какой счетчик выбрать для экономии

Каждый украинец имеет право на установку счетчиков, которые помогут меньше платить за электроэнергию. Речь идет о так называемых двухзонных и трехзонных приборах учета (их также называют двух- и трехтарифными).

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OBOZREVATEL разбирался, какой именно вариант выгоднее выбирать и сколько будет стоить электроэнергия с такими устройствами.

Двухтарифный счетчик: сколько стоит электроэнергия?

Двухзонные счетчики "день-ночь" запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. Ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже дневного. Днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

По состоянию на лето 2023 года:

дневной тариф (с 7 утра до 23 ночи) – 2,64 грн/кВт*ч;

(с 7 утра до 23 ночи) – 2,64 грн/кВт*ч; ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) – 1,32 грн/кВт*ч (50% от стандартного тарифа).

Трехтарифный счетчик: какие цены на свет?

Трехзонный счетчик дает еще одну разновидность суточного учета потребления электроэнергии. В этом случае идет разделение не на "день-ночь", а на "день", "ночь" и "пиковые часы" утром и вечером.

Главное отличие от двухзонного учета заключается в тарифах. Ночью электричество будет еще дешевле, чем в двухзонном тарифе, зато в пиковые часы платить придется больше, чем обычно. В 2023 году это такие цены:

тариф на пиковые часы (с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) – 3,96 грн/кВт*ч (обычная цена тока умножается на 1,5);

(с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00) – 3,96 грн/кВт*ч (обычная цена тока умножается на 1,5); дневной тариф (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00) – 2,64 грн/кВт*ч (стандартный тариф);

(с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00) – 2,64 грн/кВт*ч (стандартный тариф); ночной тариф (с 23:00 до 7:00) – 1,06 грн/кВт*ч (тариф умножается на 0,4).

Какой счетчик выбрать – двухтарифный или трехтарифный?

Очевидно, что трехтарифный учет лучше всего подойдет тем, кто живет не в стандартном графике дня или проводит весь день не дома. То есть практически не пользуется электроприборами в традиционные пиковые часы перед работой и после нее. Иначе вместо экономии можно получить переплату.

Большинству же проще всего сэкономить с помощью двухзонного счетчика. Часть экономии будет автоматической (например, на круглосуточной работе холодильника и Wi-Fi роутера). А еще часть появится благодаря переносу работы мощных электроприборов на ночные часы.

Сколько можно сэкономить, заменив счетчик?

Для примера возьмем двухзонный прибор учета с ночным тарифом и семью из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу (2,64 грн) – на 792 грн.

Если половина потребляемой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу (1,32 грн). За потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 264 грн и столько же за дневное. То есть в сумме – 528 грн.

Таким образом только за один месяц можно сэкономить более 260 грн. Окупаемость двухзонного счетчика ценой в 3000 грн при таком потреблении составит около года, после этого начнется чистая экономия. А если тарифы снова повысят, срок окупаемости сократится.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на стабильную ситуацию с энергообеспечением, украинцам советуют уже сейчас готовить зарядные станции и генераторы, закупить для последних топливо. Причины – возможна новая волна обстрелов энергоинфраструктуры Россией, что может повлечь за собой отключение света, а также приближение зимы и, соответственно, роста потребления электричества.

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