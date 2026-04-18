Для кого изменится тариф на электроэнергию с 1 мая: что стоит знать украинцам

В Украине с 1 мая отменят льготный тариф на электроэнергию для тех, кто имеет электрическое отопление. До 30 апреля для них 2000 кВт*ч тока в месяц стоит всего 2,64 грн за каждую кВт*ч . Льготный тариф с 1 мая отменяют (вместе с завершением отопительного сезона).

Видео дня

Общий тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн за кВт*ч. Он не будет меняться. Текущий тариф зафиксирован соответствующим решением Кабмина. Однако его действие заканчивается 30 апреля.

Тем не менее, премьер-министр Юлия Свириденко ранее сообщила, что правительство пока не рассматривает возможности повышения тарифа на электроэнергию для населения – поэтому, есть основания полагать, что с 1 мая электроэнергию украинцам будут подавать по текущему тарифу. По ее словам, в условиях постоянных отключений это было бы странным решением.

"Повышение тарифов для населения было бы очень странным решением. Особенно в условиях дефицита электроэнергии. Изменение цены сейчас не ко времени", – заявила несколько дней назад во время общения с журналистами премьер-министр Юлия Свириденко.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Как сообщал OBOZ.UA, также 30 апреля заканчивается действие тарифного плана "Фиксированный" от "Нафтогаза", который определяет стоимость цены на газ в 7,96 грн/кубометр. И пока что о продлении этого срока не сообщалось. И хотя в правительстве дают понять, что с 1 мая текущий тариф будет сохранен, в более отдаленной перспективе повышение цен, похоже, неотвратимо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!