Есть подозрения относительно махинаций с бюджетом: СБУ проводит обыски в горсовете Харькова

Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры проводят обыски в Харьковском городском совете. Предварительной причиной стали подозрения относительно махинаций с бюджетными средствами в Департаменте цифровой трансформации.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре. Городской голова Игорь Терехов подтвердил медиа факт обысков. Он пообещал создать специальную комиссию, которая расследует возможные злоупотребления.

"Моя оценка этого, что у нас нет неприкасаемых, несмотря на их заслуги во время войны. Если кто-то позволяет себе "хулиганить", то будет создана специальная комиссия, мы проанализируем все, если обнаружим нарушения, то я лично обращусь в правоохранительные органы с требованием провести объективное расследование", – заявил Терехов.

Что известно

Главой Департамента цифровой трансформации Харьковского горсовета является Галина Литвинец .

. Одним из основных проектов департамента является " Карточка харьковчанина " – с начала полномасштабной войны на ее модернизацию было потрачено 22,4 млн грн и планируется потратить еще 9,5 млн грн .

" – с начала полномасштабной войны на ее модернизацию было потрачено . На модернизацию технического обеспечения диспетчерской службы "1562" было потрачено еще 7,5 млн грн.

Корупция с древесиной на Харьковщине

В марте на Харьковщине разоблачили масштабную схему по закупке древесины у государственного лесхоза – "нужные" участники аукционов побеждали на торгах за взятки. Среди задержанных:

лидер областной ячейки крупной политической партии (речь может идти о руководителе "Батькивщины" на Харьковщине Сергея Пономаренко );

); руководитель филиала госпредприятия "Леса Украины" ;

; подчиненный последнего и посредник.

Они могли брать взятки с предпринимателей, которые выигрывали биржевые торги на закупку промышленной древесины из государственного лесхоза. За это бизнесменам продавали элитные сорта лесосырья вместо предусмотренной условиями открытых торгов пиломатериалов – чтобы скрыть преступления, в отчетную документацию просто внесли недостоверные сведения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали в Высший антикоррупционный суд иск в отношении активов руководителя одной из окружных прокуратур Харькова на 7,53 млн грн. Есть подозрение, что они могли быть приобретены незаконным путем.

