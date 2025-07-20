ЕС накануне саммита с Китаем впервые наказал китайские банки за помощь России – СМИ

В преддверии саммита ЕС-Китай в Пекине на следующей неделе Европейский союз ввёл санкции против двух китайских банков за помощь России. Речь идет о двух небольших китайских банков, которые попали под ограничения в рамках 18-го пакета санкций ЕС.

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Дипломатические источники подтвердили, что речь идет о банках Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank. Об этом сообщает South China Morning Post.

Эксперты уже предупредили, что этот шаг может вызвать ответные меры со стороны Китая, который активно лоббировал закулисное стремление исключить банки из пакета санкций. Кроме того, ввод санкций произошёл менее чем за неделю до важного саммита в Пекине.

Во время встречи с главным дипломатом ЕС Кая Каллас в этом месяце министр иностранных дел Китая Ван И предупреждал её, что последует ответ на включение банков в санкционный список.

Источники, причастные к этому процессу, проинформировали, что в Брюсселе китайские дипломаты, включая посла Цай Жуня, провели "откровенные переговоры" с официальными лицами ЕС, пытаясь предотвратить попадание банков под санкции.

Хотя Пекину, возможно, и не удалось предотвратить внесение банков в чёрный список, ему, похоже, удалось смягчить условия. По словам двух дипломатических источников, Европейская комиссия проинформировала послов о том, что существует обязательство пересмотреть список кредиторов в течение шести месяцев. Если банки докажут, что прекратили поддержку российских военных, они могут быть исключены из списка.

Пакет мер ещё не опубликован, но ранее стало известно, что китайские банки "использовали криптовалютные транзакции для облегчения импорта товаров, подпадающих под действующие санкции ЕС". С начала войны с Украиной ЕС внёс в чёрный список десятки китайских компаний, обвинив их в переправке товаров из санкционного списка Брюсселя российским покупателям, имеющим военные связи. Однако банки попали под санкции впервые.

Китай решительно выступил против предыдущих включений в список и отверг предложения о применении к нему западных санкций. Он настаивает на "нормальных" торговых отношениях с Россией и отрицает поставки летального оружия какой-либо стороне.

Напомним, британская газета The Times заявила, что в сентябре этого года возможна встреча президента США Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. В Кремле уже отреагировали на эту информацию.

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