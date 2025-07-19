Накануне британская газета The Times заявила, что в сентябре этого года возможна встреча президента США Дональда Трампа с главой КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным. В Кремле уже отреагировали на эту информацию.

Видео дня

На данный момент в РФ утверждают, что ничего не знают о возможности трехсторонней встречи. Об этом в комментарии российским пропагандистским СМИ заявил путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле нет информации о возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае в сентябре.

"Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", – сказал Песков в комментарии российским пропагандистам.

Британские журналисты утверждают, что председатель КНР якобы может пригласить в Пекин президента США Трампа по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны 3 сентября. На эти мероприятия должен приехать и кремлевский диктатор Путин – он уже принял приглашение.

Напомним, диктатор Владимир Путин до сих пор не прокомментировал заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о введении против РФ и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%, если в течение 50 дней агрессор не согласится на прекращение огня. Вероятно, глава Кремля выжидает и не хочет лишний раз раздражать американского лидера.

Как писал OBOZ.UA, в администрации президента США рассказали, что будет с Россией через 50 дней, если она не прекратит войну против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!