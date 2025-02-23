ЕС ищет способы конфисковать часть замороженных российских $280 млрд – Bloomberg

Европейский Союз активно рассматривает более агрессивные способы конфискации замороженных российских активов. Таким образом, ЕС пытается обеспечить финансовую и военную поддержку Украины на фоне возможного сокращения помощи со стороны США.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. ЕС, вместе со странами Большой семерки и Австралией, заморозили около 280 миллиардов долларов активов Центрального банка России в виде ценных бумаг и наличных денег, большинство из которых из-за бельгийской клиринговой палаты Euroclear.

Кроме того, по оценкам Министерства финансов США, санкции в отношении российских олигархов привели к заморозке дополнительных активов на сумму около 58 миллиардов долларов, включая недвижимость, яхты и частные самолеты.

ЕС рассматривает возможность использования этих активов для компенсации убытков Украины из-за агрессии России в рамках Международной компенсационной комиссии. Это новый механизм, который Совет Европы создает для возмещения ущерба украинцам.

Если Россия откажется компенсировать этот ущерб, ЕС обсуждает вариант конфискации замороженных активов, где их стоимость будет компенсирована обязательствами РФ в рамках потенциального мирного соглашения.

Руководители экономики и финансовых служб ЕС Валдис Домбровскис и Мария Луис Альбукерке заявили, что блок должен изучить все возможные варианты помощи Украине, включая конфискацию активов российского центрального банка.

Еще одним из обсуждаемых сейчас вариантов предусматривал бы обязательства стран-членов ЕС конфисковать суверенные активы в качестве компенсации за разрушение энергетической инфраструктуры Украины. Сейчас изучают, оправдывают ли решение Международного уголовного суда по этому поводу и жестокость нападений такие действия в соответствии с уголовным законодательством государств-членов.

Страны, в частности Германия и Франция, выступили против предложений по полному аресту активов из-за правовых и экономических последствий, а также того, как такое действие может повлиять на международный статус евро.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее британские парламентарии призвали правительство передать Украине все замороженные активы России, из которых 25,5 млрд фунтов стерлингов (около $32,13 млрд) хранятся в Великобритании. В Британии предлагается найти юридические механизмы для легального перевода этих средств на нужды Украины.

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