Энергосообщество призвало Кабмин срочно решить долговый кризис в энергетике

Кабинет министров Украины должен срочно приобщиться к решению долгового кризиса на рынке электроэнергии, поскольку финансовые проблемы мешают реализации потенциала страны по восстановлению энергетических мощностей и строительству нового зеленого поколения.

Об этом говорится в отчете Секретариата Энергетического Сообщества, предлагающего несколько решений для решения текущих проблем на энергорынке.

"Правительство должно вмешаться в решение вопроса взаимной задолженности и обеспечить, чтобы это финансовое бремя не ложилось непропорционально определенным участникам рынка", – говорится в отчете.

Энергосообщество отмечает, что правительство может потенциально решить проблему путем государственной финансовой поддержки или реализации программы реструктуризации долгов, чтобы использовать самые быстрые механизмы решения проблемы.

"Для более широкого восстановления сектор ВИЭ потребует значительной финансовой поддержки с обеих сторон – от государства и частных партнеров. Создание рынка, способного привлекать капитал и конкурировать с другими странами за развитие ВИЭ, потребует усовершенствования политических рамок Украины по ВИЭ", – отмечают в институции.

Кроме того, там указывают, что государство должно наладить независимый механизм надзора для обеспечения прозрачности и справедливости при расчете и урегулировании небалансов за электроэнергию из возобновляемых источников энергии. является важной практикой.

"Это включает пересмотр процедур взаимозачета и обеспечение выполнения "Укрэнерго" своих взаимных финансовых обязательств", – уточняется в отчете.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блекаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными. Уровень недоплат за 2022 год находится на уровне 22,7%, за 2023 – на уровне 44,5%.