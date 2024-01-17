Энергосистема Украины стабильно прошла половину отопительного сезона – ДТЭК

Украина прошла половину отопительного сезона со светом и теплом благодаря титанической работе ПВО и ежедневному труду энергетиков, шахтеров и всех работников смежных отраслей.

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Об этом на своей Facebook-странице рассказал генеральный директор ДТЭК "Энерго" Ильдар Салеев.

"За исключением обесточений из-за боевых действий и непогоды, проходит он (отопительный сезон – ред.) со светом и теплом в домах украинцев. Это – главное. Это – результат титанической работы наших защитников неба – украинского ПВО. А также – ежедневного профессионального труда энергетиков , ремонтников, шахтеров и машиностроителей", – написал он.

По словам Салеева, за эти три месяца энергетики ДТЭК планово отремонтировали 6 энергоблоков ТЭС, один из них – восстановлен после массированных обстрелов минувшей зимой. ТЭС компании сгенерировали в энергосистему 4,2 млрд кВтч электроэнергии, что является надежной опорой для ее балансировки зимой и в пики потребления.

Шахтеры ввели в работу 10 угольных рядов, две из них – январские. Кроме того, компания подстраховалась импортным углем – доставили из Польши 157 тыс. тонн, а всего с сентября – 188 тыс. тонн, отметил он.

Салеев также напомнил, что враг почти каждый день и каждую ночь атакует одну из прифронтовых ТЭС компании. Только с начала этого отопительного сезона на нее совершено почти три десятка атак.

"Это – очередное для каждого напоминания, в каких условиях приходится работать энергетикам, чтобы эти дни проходили для украинцев со светом и теплом. Но с такими героями за спиной можно быть уверенными, что и вторая половина отопительного сезона нам всем будет по силам. Чтобы там враг снова не надумал. Верьте в энергетиков!" – заверил он.

Накануне сообщалось, что в 2023 году ДТЭК "Энерго" увеличил инвестиции в ремонты ТЭС и добычу угля вдвое – до 11 млрд грн.