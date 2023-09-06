'Энергоатом' начнет выплачивать долги только в ноябре, – Шурма

Компания "Энергоатом" будет иметь возможность выплачивать долги перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" для преодоления кризиса долгов на рынке электроэнергии только после начала отопительного сезона.

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Об этом в интервью Forbes заявил заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма, комментируя вопрос, что проблема долгов продолжает существовать даже после повышения цен на электроэнергию для населения.

"Этот эффект будет после того, как "Энергоатом" выйдет хотя бы на 80-90% от проектной мощности, примерно через месяц после начала отопительного сезона. Так, с ноября-декабря "Энергоатом" будет получать деньги, которые будут покрывать текущие расходы и частично - долги за предыдущие периоды", – сказал Шурма.

Он пояснил, что компания почти все произведенное электричество продает населению по схеме финансового ПСО. В частности, до повышения тариф был 1,2–1,4 грн за кВт/ч без НДС. Из них около 40 коп. забирает "Укрэнерго" за передачу, в среднем 1,1 грн – облэнерго за дистрибуцию.

"То есть "Энергоатом" не просто отдает электричество дешево, а еще и доплачивает 10-20 коп. А еще есть расходы на зарплаты, топливо, ремонты", - добавил Шурма. Он также отметил, что решение о повышении цен имеет отложенный эффект из-за того, что "Энергоатом" уже на тот момент накапливал ущерб больше года.

Как сообщалось, президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявил, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед поставщиками электроэнергии для населения ГП "Гарантированный покупатель" и планирует завершить этот процесс до конца года.

По мнению экспертов, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же разрешить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.