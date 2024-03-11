Энергетики возобновили электроснабжение жителей Одесщины, которые были без света из-за атаки – ДТЭК

Энергетики компании ДТЭК ликвидировали последствия обстрелов и вернули свет в дома 398 семей в Одесской области, которые были без электроэнергии из-за последней атаки.

Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, в ночь на 11 марта Одесщина подверглась очередному обстрелу со стороны врага. В результате атаки были повреждены объекты электросетей ДТЭК, из-за чего без света осталось почти 400 семей.

Энергетики сразу приступили к аварийно-восстанавливаемым работам только что получили разрешение ВСУ и ГСЧС. Благодаря этому по состоянию на 17:00 им удалось заживить всех, у кого не было электроснабжения из-за атаки.

Всего с начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК вернули свет уже более 118 тыс. семей, обесточенных из-за постоянных атак.

Напомним, за два месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 1,1 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.