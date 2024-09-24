Энергетическая поддержка и ужесточение санкций против РФ: Зеленский в Нью-Йорке встретился с премьером Японии. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке встретился с премьер-министром Японии Фумио Кишидой. Политики обсудили ситуацию с энергетикой в Украине и договорились о новой энергетической помощи от Токио.

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О деталях состоявшихся на полях Генеральной Ассамблеи ООН переговоров сообщили на сайте Офиса президента. Кроме того, Зеленский и Кишида обсудили новые санкции против России за ее незаконное полномасштабное вторжение в Украину.

"Владимир Зеленский поблагодарил Японию за финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 12 млрд евро, а также за поддержку санкций против РФ. Глава государства подчеркнул, что важно продолжать работу по блокированию всех лазеек, которые Россия использует для обхода санкций", – говорится в сообщении.

В новый пакет энергетической помощи от Японии, как объявил премьер, войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование.

Также среди тем обсуждения были сотрудничество с партнерами в G7 и ЕС для создания практического механизма, который позволит получить 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов, отметили в ОП.

Зеленский отметил главу правительства Японии орденом Ярослава Мудрого I степени. Он поблагодарил политика от украинского народа за поддержку.

Встречу с Кишидой також прокомментировал украинский президент на своем канале в Telegram.

"Восстановление нашей энергетики после российских обстрелов и подготовка к зиме – задача, над которой сейчас активно работаем. Вместе с премьер-министром Фумио Кишидой обсудили ситуацию в энергетике. Спасибо за новый пакет энергетической помощи, который готовит Япония. Спасибо за поддержку Украины, украинцев с самого начала полномасштабного вторжения", – написал президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский во время выступления на Саммите будущего в ООН сказал, что Путин уже много украл – земель, человеческих жизней, покоя и мира. Но это ему не поможет и будущее российскому диктатору не принадлежит.