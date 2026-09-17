Экспорт металлолома можно будет разрешить, когда Украина сможет получать от этого прибыль – ICC Ukraine

Украина не должна открывать экспорт металлолома без точного баланса внутреннего рынка, расчета фискального эффекта и гарантий обеспечения металлургии сырьем. В условиях войны металлолом следует рассматривать не только как товар, но и как ресурс для производства продукции с добавленной стоимостью внутри страны.

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Об этом рассказал президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

По его словам, металлолом является важным сырьем для украинской металлургии, которая уже работает под давлением российских атак, проблем с энергетикой, логистикой и высокой себестоимостью. "Когда тонна лома остается в Украине, она становится частью производства стали и другой металлопродукции. Формируются зарплаты, налоги, транспортные и энергетические платежи, работают смежные предприятия, создается экспортная выручка", – отметил Щелкунов.

Он подчеркнул, что сам по себе экспорт не является проблемой, но государство должно оценивать не только прибыль отдельных экспортеров, но и общий эффект для экономики. Поэтому перед любым пересмотром действующих ограничений правительство должно определить, сколько лома реально образуется в Украине, каковы потребности внутренней металлургии, какие запасы накоплены и существует ли подтвержденный профицит. Только после этого можно обсуждать возможность экспорта избыточных объемов.

Отдельно он обратил внимание на бюджетный эффект: по его словам, при оценке экспорта нужно учитывать не только возможные таможенные поступления, но и налоги металлургических предприятий, зарплаты, взносы, транспортные и энергетические платежи, а также валютную выручку от экспорта готовой продукции.

"Тезис "откроем экспорт, и бизнес заработает" меня не убеждает. Меня интересует другое: сколько от этого заработает Украина?" – говорит президент ICC Ukraine.

Еще одним риском он назвал непрозрачные транзитные и посреднические операции через страны ЕС: Щелкунов подчеркнул, что государство должно видеть конечного покупателя, реальную цену, маршрут товара, цепочку перепродаж и связанных лиц.

Он отметил, что не каждая транзитная операция является незаконной. Но если основная маржа от украинского ресурса формируется за рубежом, а бюджет и промышленность в Украине терпят убытки, такие операции должны быть предметом особого внимания контролирующих органов. Таким образом, будущая модель регулирования должна одновременно защищать бюджет, поддерживать добывающий сектор и гарантировать металлургическим предприятиям доступ к сырью.

"Никакого масштабного открытия экспорта металлолома без доказанного профицита, полного экономического расчета, прозрачного контроля за экспортными операциями и гарантированного обеспечения потребностей украинской металлургии", – подытожил Щелкунов.

Как известно, в настоящее время активизировалось движение за открытие экспорта лома, но чтобы он работал по тем же схемам, что и раньше, когда лом вывозили через страны ЕС, в основном в Польшу, где не нужно платить пошлину в 160 евро за тонну, а уже оттуда – продавали в Турцию. По оценкам народных депутатов, из-за "серых" схем государственный бюджет ежегодно терял минимум 3 млрд грн.