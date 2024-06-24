Экономическое бронирование не только для богатых: украинцам объяснили важный нюанс

Экономическое бронирование рабочих в Украине призвано не поделить население на бедных и богатых, а вывести из тени сектор нелегального "бронирования". Таким образом, украинцы смогут на законных основаниях получить отсрочку, и им не придется при этом давать взятки.

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Об этом в интервью OBOZ.UA заявил глава комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"). Он напомнил, что в новостях ежедневно сообщат о попытках нелегально оформить недееспособность или уехать за границу.

"Эти процессы идут. Мне кажется, что нет никакого деления с этим экономичным бронированием на богатых и бедных. С другой стороны, есть теневой сектор бронирования, который в год составляет не менее $700 миллионов. Это очень большие деньги. Они незаконны, теневые и коррупционные, но они есть", – отметил Наталуха.

Он считает, что распространение мнений о распределении населения через бронирование является ИПСО. Его распространяют организаторы нелегальных схем, которые могут оставаться без прибыли после внедрения системы экономического бронирования.

Мы говорим о том, чтобы дать возможность самим предприятиям бронировать (норма повышенного военного сбора) независимо от того, сколько получает тот или иной сотрудник. Идея в том, что не сотрудник платит, а работодатель определяет, кто у него будет забронирован. То есть уже не имеет значения, какие у работника изобилия", – объяснил нардеп.

Это позволит мобилизовать внутренний финансовый ресурс, не залезая при этом в кредиты и не завися от международной помощи. И это будут внутренние деньги Украины, а не взятые в долг.

Это где-то 200 миллиардов гривен в год, которые позволят нам покупать F-16, снаряды и другое оружие за собственные средства. И вот именно в этом контексте, мне кажется, нужно смотреть на внедрение экономического бронирования", – резюмировал Дмитрий Наталуха.

Как сообщал OBOZ.UA, работников агросектора в Украине будут бронировать от мобилизации на год. Соответствующее решение было принято для обеспечения безопасной деятельности аграриев.

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