Египет закупил до 500 тыс. тонн пшеницы из России по частному соглашению – Reuters

Египет приобрел примерно 500 тыс. тонн российской пшеницы в рамках частного соглашения. Она была заключена государственным покупателем.

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Об этом говорится в материале Reuters со ссылкой на четырех трейдеров. Как отмечается, Египет в прошлом году начал переходить на прямые закупки вместо тендеров после начала полномасштабного вторжения страны-террористки РФ в Украину.

По данным агентства, Генеральное управление по поставкам товаров (GASC) купило около 480 тыс. метрических тонн российской пшеницы у торговой фирмы Solaris по цене около $270 за тонну на основе стоимости и фрахта (C&F). В то же время GASC не давала комментариев по этому поводу.

По словам трейдеров, цена может быть ниже неофициальной минимальной, установленной российским правительством для контроля внутренних цен на пшеницу.

На рынке нет ясности по отношению к уровню российской минимальной цены. Трейдеры говорят, что есть разные минимальные цены для частной продажи и продажи на открытых торгах, а также разные цены для продажи в каждом месяце с сентября по декабрь и скидки на более низкие сорта белковой пшеницы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Россия в течение 2022 года вывезла с временно оккупированных территорий Украины более 6 миллионов тонн зерна. При этом покупатели зерна знали о его происхождении.

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