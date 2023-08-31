Россия за год украла более 6 миллионов тонн украинского зерна: детали

Страна-терористка Россия в период 2022 года вывезла с временно оккупированных территорий Украины более 6 миллионов тонн зерна. При этом покупатели зерна знали о его происхождении.

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Об этом стало известно из доклада Конгресса США. Данные отчета основаны на сообщениях открытых источников и спутниковых снимках.

По информации Конгресса Соединенных Штатов, для перевозки ворованного зерна оккупанты использовали корабли, курсировавшие через Турцию и доставлявшие груз в сирийские, иранские, грузинские, ливанские и израильские порты.

В отчете также отметили, что не могут утверждать, что покупатели зерна знали о его происхождении. Полномасштабное вторжение РФ в Украину повлекло за собой перебои в поставке продовольствия.

Ранее сообщалось, что Россия, вероятно, направила в Ливан похищенные партии украинской кукурузы. Украина уже получила информацию об этом инциденте и приняла необходимые меры.

Как сообщает агентство Reuters, зерно было украдено со складов в оккупированной части Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

В сообщении указывается, что украинское посольство призвало ливанские власти не разрешать сирийскому государственному судну ставить якорь в порту Триполи. Речь идет о судне с названием "Финикия" (Finikia), которое передвигается по международным водам под флагом Сирии.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что Польша и Венгрия угрожают единолично перекрыть свои границы для экспорта украинского зерна, если ЕС не примет решение продлить запрет после 17 сентября. Также против украинской агропродукции выступают Болгария, Словакия и Румыния. Фермеры в этих странах недовольны тем, что дешевое зерно из Украины попадает на их территорию.

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