Золото побило очередной рекорд за неделю: что происходит с ценой

Стоимость золота обновила свой исторический рекорд, а серебро выросло до 12-летнего максимума. Таким образом, рынок драгоценных металлов отреагировал на снижение базовой ставки Федеральной резервной системой. Это уже не первый обновленный рекорд в течение последней недели.

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Как пишет Bloomberg, 26 сентября спотовая цена на золото увеличилась на 0,5% и достигла исторического максимума в $2589,7 за унцию, но позже скорректировалась до $2579,89. Фьючерсы на золото также достигли пика в $2617,4 за унцию.

В то же время, цены на серебро выросли на 2,5% – до $32,61 за унцию. В целом, стоимость металла только в этом году увеличилась на 37%. Впрочем, эта цена все еще значительно ниже исторического максимума почти в $50, который был установлен в 2011 году.

Цены на слитки растут с прошлой недели. Трейдеры готовятся к заявлению главы ФРС Джерома Пауэлла, который, с большой вероятностью, объявит о снижении ставки минимум на 25 или 50 базисных пунктов. Это может "послать более сильный сигнал" о том, как Федеральный комитет по открытым рынкам "видит текущую экономическую перспективу". В прошлый раз Федрезерв снизил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 4,75-5% годовых. Кроме того, рост цен на золото соотносится с ослаблением доллара США после очередной попытки покушения на американского экспрезидента Дональда Трампа.

Золото подорожало более чем на четверть в 2024 году и последний раз достигло рекорда в пятницу благодаря сигналам ФРС о повороте к смягчению монетарной политики. Покупка золота центральными банками мира из-за геополитической напряженности и розничных инвесторов также помогла поднятию цены.

Как уже писал OBOZ.UA, Украина уже три года не пополняла свой золотой запас на мировом рынке – этот показатель остается на уровне 27,1 тонны. Однако в 2024 году Нацбанк отчитался об увеличении доли золота в международных резервах страны – это произошло из-за роста стоимости самого металла.

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