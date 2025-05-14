Золото падает с пьедестала: почему переписали цены на металл

Ослабление торгового напряжения между Соединенными Штатами и Китаем привело к падению стоимости золота. Сейчас цена этого металла уже на 8% дешевле исторического максимума, который был достигнут в конце апреля.

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Как сообщает Reuters, 14 мая спотовая цена золота упала на 0,5% – до $3231,08 за унцию. Для сравнения, в прошлом месяце котировки достигали рекордной отметки в $3500,05 на фоне обострения опасений из-за торговой войны. В то же время фьючерсы на золото в США подешевели на 0,4% – до $3234,70 за унцию.

По итогам переговоров в Женеве США и Китай договорились о 90-дневной приостановке взаимного введения пошлин. Согласно указу Белого дома, США планируют снизить пошлины для несерьезных поставок из Китая до 30%.

"После объявленного на выходных тарифного перемирия мы наблюдаем рост на фондовых рынках. Это, по крайней мере в краткосрочной перспективе, уменьшило интерес к защитным активам, что ранее подтолкнуло золото к историческим максимумам", – говорит руководитель отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank Оле Хансен.

По его словам, если котировки упадут ниже $3200, возможно дальнейшее снижение до $3165. Положительная динамика на глобальных фондовых рынках также поддерживается смягчением опасений относительно торговой войны и относительно благоприятными данными по инфляции в США.

Участники рынка ожидают обнародования в четверг индекса цен производителей в США. Эти данные могут дать дополнительные сигналы относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы (выполняет функции Центрального банка США), особенно после того, как инфляция потребительских цен в апреле оказалась ниже прогнозов, что спровоцировало слухи о возможном снижении ставок в конце года.

Хотя золото традиционно считается инструментом защиты от инфляции, оно также демонстрирует рост в условиях низких процентных ставок, которые уменьшают альтернативные издержки владения этим металлом. На других рынках драгоценных металлов: спотовая цена на серебро осталась на уровне $32,90 за унцию, платина прибавила 0,7% – до $994,78, палладий сохранился на отметке $956,65.

Как уже сообщал OBOZ.UA, до торговой сделки с Китаем богатые американцы массово переводили деньги на швейцарские банковские счета, а также скупали золото. Таким образом они пытались защитить свои капиталы от обвала на фондовом рынке.

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