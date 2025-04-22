Цена на золото подскочила и установила исторический рекорд: сколько стоит ценный металл

На мировых рынках ощутимо подорожало золото. Так, 22 апреля оно торговалось выше 3 500 долларов за унцию, что на 2,2% выше, чем днем ранее, а также является историческим рекордом. Причиной же такого удорожания являются опасения участников рынка, что президент США Дональд Трамп может уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС. Выполняет роль центрального банка США) Джерома Пауэлла. Что уже спровоцировало отток средств из американских акций, облигаций и доллара.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, также Трамп призвал ФРС "немедленно снизить процентные ставки", что:

Расценивается как угроза независимости Федрезерва.

Привело к "падению доллара до самого низкого уровня с 2023 года".

"Золото подорожало на 2,2% после роста на 2,9% в предыдущую сессию. ... Стремительный рост золота в этом году говорит о том, что рынки меньше, чем когда-либо, доверяют США. ... Золото может быть единственным настоящим защитным активом, поскольку инвесторы сомневаются в надёжности активов США, включая государственные облигации", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в 2025 году стоимость золота уже выросла на треть. Дело, отмечают аналитики, в том, спровоцированные США торговые противоречия:

взбудоражили рынки;

подорвали доверие к долларовым активам.

Более того, отмечается, по прогнозам, стоимость золота продолжит расти. Так, один из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs Group прогнозирует, цена на металл может достичь 4 000 долларов за унцию. Впрочем, по ожиданиям, это произойдет не ранее, чем в середине следующего года.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, экономический эксперт Сергей Фурса отмечает: наряду с швейцарским франком, золото является едва ли не единственным надежным активом. В то же время, подчеркнул он, прогнозировать дальнейшую динамику золото тяжело. Ведь оно и так уже супердорогое.

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