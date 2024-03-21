Золото еще никогда не стоило дороже: цена металла побила исторический рекорд

Цены на золото в мире на торгах 21 марта установили новый исторический рекорд, превысив в моменте $2222 за тройскую унцию. В пересчете на цену за килограмм это $71 446, или около 2,77 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Reuters. Рекордный рост произошел после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором глава ФРС Джером Пауэлл заявил о планах дальнейшего снижения ставок в этом году, несмотря на высокую инфляцию.

После достижения исторического максимума котировки золота немного откатились. К вечеру 21 марта цена на металл установилась на уровне $2179 за унцию, свидетельствуют данные Trading Economics. Этот уровень, впрочем, тоже очень высок, до сегодняшнего дня золото еще никогда не стоило дороже.

Значительное подорожание золота связано со сложной ситуацией в глобальной экономике, высокими рисками инвестирования и т.д. Популярность золота традиционно растет в периоды наибольшей неуверенности рынков и нынешний рост – не исключение.

"Золото по-прежнему остается одним из наших любимых активов в 2024 году", – отмечают в BofA Research. Аналитики добавляют, что более низкие процентные ставки по другим активам еще больше повышают привлекательность владения именно золотыми слитками. Так, серебро подешевело на 3,7%, до $24,66 за унцию, платина упала на 0,1%, до $906,15, а палладий потерял 2,5%, снизившись в цене до $996.

"На фоне потрясений в банковском секторе, геополитической напряженности и складывающейся экономической ситуации роль золота как актива-убежища выходит на первый план", – также объясняла старшая рыночная аналитик Всемирного совета по золоту (WGC) Луиза Стрит.

Эксперты считают, что золото продолжит дорожать. ""Настроение на рынке фьючерсов на золото очень оптимистичное", – сказал аналитик Julius Baer Карстен Менке.

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