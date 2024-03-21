УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Золото еще никогда не стоило дороже: цена металла побила исторический рекорд

Ксения Капустинская
Рынки и компании
2 минуты
1,5 т.
Золото установило новый рекорд цены

Цены на золото в мире на торгах 21 марта установили новый исторический рекорд, превысив в моменте $2222 за тройскую унцию. В пересчете на цену за килограмм это $71 446, или около 2,77 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Reuters. Рекордный рост произошел после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором глава ФРС Джером Пауэлл заявил о планах дальнейшего снижения ставок в этом году, несмотря на высокую инфляцию.

После достижения исторического максимума котировки золота немного откатились. К вечеру 21 марта цена на металл установилась на уровне $2179 за унцию, свидетельствуют данные Trading Economics. Этот уровень, впрочем, тоже очень высок, до сегодняшнего дня золото еще никогда не стоило дороже.

Цены на золото за последние 25 лет

Значительное подорожание золота связано со сложной ситуацией в глобальной экономике, высокими рисками инвестирования и т.д. Популярность золота традиционно растет в периоды наибольшей неуверенности рынков и нынешний рост – не исключение.

"Золото по-прежнему остается одним из наших любимых активов в 2024 году", – отмечают в BofA Research. Аналитики добавляют, что более низкие процентные ставки по другим активам еще больше повышают привлекательность владения именно золотыми слитками. Так, серебро подешевело на 3,7%, до $24,66 за унцию, платина упала на 0,1%, до $906,15, а палладий потерял 2,5%, снизившись в цене до $996.

"На фоне потрясений в банковском секторе, геополитической напряженности и складывающейся экономической ситуации роль золота как актива-убежища выходит на первый план", – также объясняла старшая рыночная аналитик Всемирного совета по золоту (WGC) Луиза Стрит.

Эксперты считают, что золото продолжит дорожать. ""Настроение на рынке фьючерсов на золото очень оптимистичное", – сказал аналитик Julius Baer Карстен Менке.

Ранее OBOZ.UA подсчитал, сколько можно было заработать, купив 10 лет назад на $1000 золото, валюту или биткоины. Оказалось, что покупать доллары невыгодно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!