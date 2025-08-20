Змеиный яд и кроличий помет: украинцам продавали "лекарства" с российским следом, а деньги шли в РФ

В Украине разоблачили масштабную фармацевтическую схему, российские гомеопатические препараты продавались в Украине под видом европейских на более 550 млн грн. Часть доходов выводилась в РФ, а сами "лекарства" из помета, яда и пчел представляли угрозу для здоровья людей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Особое внимание следователей привлекла сама продукция. Ни одно из этих "лечебных средств" не имело подтвержденных международных исследований, а их применение могло представлять опасность для здоровья.

Медики предупреждают, что подобная "терапия" способна отсрочить правильное лечение и в критических случаях стоить жизни пациентам. Схему организовал владелец российского фармацевтического холдинга – действительный академик российской академии медицинских наук.

В Украине он создал дочернюю компанию, которой управлял дистанционно, используя аффилированные офшорные компании. После 2014 года, когда вступили в силу санкции и запрет на поставки лекарств из РФ, бизнесмены придумали "обходной маневр". В соседней европейской стране они открыли "производство", которое фактически сводилось лишь к перепаковке российских препаратов в новую тару с маркировкой "европейское происхождение".

После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года схема не только не остановилась, но и разрослась, ведь украинский "филиал" усилил маскировку деятельности, продолжая приносить прибыль государству-агрессору.

Схему разоблачили оперативники Департамента стратегических расследований совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции. Во время обысков в офисах, транспорте и по месту жительства фигурантов изъяли более 40 ящиков документации, компьютерную технику и мобильные телефоны с перепиской. В переписке руководители обсуждали ключевые детали бизнеса:

распределение прибыли;

вывод средств за границу;

согласование цен;

рекламные кампании;

избежание санкций;

сокрытие страны происхождения лекарств.

Кроме того, правоохранители наложили арест на дом в центре Киева площадью более 700 кв. м. Он принадлежит владельцу российского холдинга и использовался как офис и склад для гомеопатических препаратов. Следователи сообщили о подозрении четырем лицам:

учредителю предприятия;

ответственному лицу по контролю качества;

менеджеру по регистрации лекарственных средств и фармаконадзору;

главному бухгалтеру.

Им инкриминируют пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Особое беспокойство вызывает то, что сырье для препаратов поступало непосредственно из России. Следователи не исключают, что такие "лекарства" могли использоваться как элемент диверсии против украинского населения. Департамент стратегических расследований уже направил информацию в Минздрав и инициировал отмену регистрации на 11 лекарственных средств, связанных с предприятием-пособником государства-агрессора.

