Платина и иридий под видом клея: из Украины пытались вывезти драгоценные металлы на 11 млн грн

Дарина Герцева
Украинские правоохранители пресекли попытку контрабанды

В Украине разоблачили преступную схему контрабанды. Трое жителей Львовщины и Закарпатья под видом строительных смесей пытались вывезти 2,2 тонны отработанных автодеталей с драгоценными металлами на более чем 11 млн грн. Организаторы схемы уже получили подозрения, а следствие устанавливает других участников преступления.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. По данным правоохранителей, участники группировки по предварительному сговору наладили прием, переработку и транспортировку деталей, которые содержали платину, палладий, родий, иридий, рутений и серебро.

Отмечается, что это те самые металлы, которые широко используются в электронике, автомобилестроении и ювелирной промышленности и имеют высокую рыночную ценность. Чтобы избежать контроля на таможне, в сопроводительных документах они указывали, что перевозят стройматериалы: сухие смеси для кладки, гидроизоляцию или составы для утепления.

Контрабанда под видом стройматериалов

На самом деле в мешках находились отходы от переработки автомобильных деталей, которые после дальнейшей обработки давали возможность добыть драгоценные металлы. Попытка незаконного вывоза была зафиксирована на таможенном посту Закарпатской таможни.

На Закарпатье разоблачили схему вывоза драгоценных металлов

Полицейские и таможенники остановили грузовик, который, согласно документам, перевозил "строительные материалы". Однако в процессе осмотра было найдено 100 мешков с темно-серым порошкообразным веществом с характерным металлическим блеском. Экспертиза подтвердила, что это не строительный клей или утеплитель, а отработанные автомобильные детали, которые подлежат переработке для извлечения драгоценных металлов.

Аферистов разоблачили на Закарпатской таможне

Общий вес изъятого составил 2 230,88 кг, а стоимость – более 11,3 миллиона гривен. После разоблачения контрабанды правоохранители провели обыски в местах проживания подозреваемых во Львовской и Закарпатской областях. В результате трем организаторам уже сообщено о подозрении в покушении на контрабанду в значительном размере, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-3 УК Украины).

Какой срок заключения грозит аферистам

Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора. Кроме того, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к незаконному бизнесу, часть которых может находиться за рубежом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили схему хищения в морском порту в Одесской области, где чиновники вместе с бизнесменом организовали закупку техники по завышенной цене. В результате махинаций государство потеряло более 8 миллионов гривен, а причастным грозит до шести лет заключения.

