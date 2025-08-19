Платина и иридий под видом клея: из Украины пытались вывезти драгоценные металлы на 11 млн грн

В Украине разоблачили преступную схему контрабанды. Трое жителей Львовщины и Закарпатья под видом строительных смесей пытались вывезти 2,2 тонны отработанных автодеталей с драгоценными металлами на более чем 11 млн грн. Организаторы схемы уже получили подозрения, а следствие устанавливает других участников преступления.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины. По данным правоохранителей, участники группировки по предварительному сговору наладили прием, переработку и транспортировку деталей, которые содержали платину, палладий, родий, иридий, рутений и серебро.

Отмечается, что это те самые металлы, которые широко используются в электронике, автомобилестроении и ювелирной промышленности и имеют высокую рыночную ценность. Чтобы избежать контроля на таможне, в сопроводительных документах они указывали, что перевозят стройматериалы: сухие смеси для кладки, гидроизоляцию или составы для утепления.

На самом деле в мешках находились отходы от переработки автомобильных деталей, которые после дальнейшей обработки давали возможность добыть драгоценные металлы. Попытка незаконного вывоза была зафиксирована на таможенном посту Закарпатской таможни.

Полицейские и таможенники остановили грузовик, который, согласно документам, перевозил "строительные материалы". Однако в процессе осмотра было найдено 100 мешков с темно-серым порошкообразным веществом с характерным металлическим блеском. Экспертиза подтвердила, что это не строительный клей или утеплитель, а отработанные автомобильные детали, которые подлежат переработке для извлечения драгоценных металлов.

Общий вес изъятого составил 2 230,88 кг, а стоимость – более 11,3 миллиона гривен. После разоблачения контрабанды правоохранители провели обыски в местах проживания подозреваемых во Львовской и Закарпатской областях. В результате трем организаторам уже сообщено о подозрении в покушении на контрабанду в значительном размере, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-3 УК Украины).

Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора. Кроме того, правоохранители устанавливают других лиц, причастных к незаконному бизнесу, часть которых может находиться за рубежом.

