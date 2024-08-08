Зимние отключения света: как изменились цены на зарядные станции EcoFlow

Спрос на зарядные станции в Украине значительно вырос из-за возможных зимних отключений света, что привело к колебаниям цен на популярные модели EcoFlow. К примеру, станция EcoFlow DELTA 2 выросла в цене с 49 900 гривен в сентябре до 47 999 гривен в августе, а EcoFlow DELTA Pro подорожала с 94 900 гривен весной до 119 999 гривен в августе.

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Такой анализ рынка зарядных станций провел портал "Слово и Дело". Зима близится, и украинцы снова сталкиваются с возможностью массовых отключений электроэнергии. Чтобы обеспечить себя и свою семью надежным источником энергии, многие задумываются о покупке зарядных станций.

Почему зарядные станции важны этой зимой?

Отключение электроэнергии в Украине – не новое явление, но в этом году ситуация может быть особенно сложной. В связи с войной и повреждением инфраструктуры многие регионы страны могут остаться без света на длительное время. Поэтому зарядные станции становятся необходимостью для обеспечения энергией бытовых приборов, таких как освещение, холодильники, обогреватели или для подключения связи через мобильные телефоны и интернет-роутеры.

Зарядные станции EcoFlow уже давно зарекомендовали себя на украинском рынке. Однако цена на них всегда остается нестабильной:

EcoFlow RIVER 2:

мощность: 300 Вт;

текущая цена: 12 999 гривен;

цена в начале 2023: 16 900 гривен;

особенности: вес 3,5 кг, время зарядки – 1 час.

станция может одновременно заряжать до пяти устройств, включая ноутбуки и смартфоны.

EcoFlow RIVER 2 Max:

мощность: 500 Вт;

текущая цена: 23 999 гривен;

цена в начале 2023: 32 900 гривен;

Особенности: вес 6 кг, зарядка в течение 1 часа, возможность заряжать до восьми устройств одновременно.

EcoFlow RIVER 2 Pro:

мощность: 800 Вт;

текущая цена: 33 999 гривен;

цена в начале 2023: 43 900 гривен;

Особенности: вес 7,8 кг, быстрая зарядка до 80% за 56 минут, одновременное подключение до 10 устройств.

EcoFlow DELTA 2:

мощность: 1800 Вт;

текущая цена: 47 999 гривен;

цена в начале 2023: 64 900 гривен;

Особенности: вес 12 кг, зарядка до 80% за 50 минут, одновременное подключение до 13 устройств.

EcoFlow DELTA Pro:

мощность: 3600 Вт;

текущая цена: 119 999 гривен;

цена в начале 2023: 130 900 гривен;

особенности: вес 45 кг, время зарядки – почти два часа, одновременное подключение до 14 устройств.

Как выбрать EcoFlow

Для определения же, какая именно станция вам нужна, можно воспользоваться распространяемым в соцсетях калькулятором для зарядных станций. Для этого нужно:

выбрать устройства, планируемые питать от зарядной станции;

в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;

получить предложения по зарядным станциям, отвечающим указанным потребностям.

Сам калькулятор находится по ссылке. При этом автор подчеркнул: и инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.

"Я не несу никакой ответственности за возможные ошибки в результатах или данных. Пожалуйста, перечисли все сам, учитывая параметры конкретных устройств", – предупредил автор калькулятора.

К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькулятора, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:

Wi-Fi роутер мощностью 12 Вт, 5 часов;

лампа LED на 10 Вт; 3 часа;

телевизор на 75 Вт; 2 часа;

холодильник на 100 Вт, 24 часа.

На основе этого калькулятор выдает нужные параметры для станции. В данном случае это:

минимальная емкость станции – 2640 Вт*ч;

минимальная пусковая мощность – 397 Вт;

минимальная рабочая мощность – 197 Вт.

Также программа выдает список соответствующих зарядных станций – без указания мест, где их можно приобрести. При этом следует помнить: в списке представлены не все существующие на рынке станции – лишь несколько для примера. В этом случае калькулятор советует приобрести. В этом случае калькулятор советует приобрести.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине от налогообложения освобождаются зарядные станции ("экофлоу") мощностью не менее 300 Вт, классифицируемые по коду 8507 60 00 00 УКТВЭД. Однако отдельные литий-ионные ячейки с емкостью менее 200 А/ч и некоторые портативные зарядные устройства не подпадают под действие этих законов.

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