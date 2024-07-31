Ввозная пошлина на товары для электрогенерации: за какие повербанки и "экофлоу" все равно придется платить

В Украине от налогообложения освобождаются зарядные станции ("экофлоу") мощностью не менее 300 Вт, классифицируемые по коду 8507 60 00 00 УКТВЭД. Однако отдельные литий-ионные ячейки с емкостью менее 200 А/ч и некоторые портативные зарядные устройства не подпадают под действие этих законов.

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Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины. 27 июля вступили в силу Законы Украины от 16.07.2024 №3853-IX и №3854-IX об освобождении отдельных категорий товаров от уплаты таможенных платежей при ввозе в Украину.

В частности, это касается товаров, классифицируемых по коду 8507 60 00 00 УКТВЭД. Однако законодательством определены четкие требования и ограничения для этих товаров.

Согласно Закону Украины "О рынке электрической энергии", установки хранения энергии – это электроустановки, где происходит хранение энергии. Механизм работы таких установок аналогичен функции электрических аккумуляторов – хранение и поставка энергии.

Согласно новым законам, товары, ввозимые на таможенную территорию Украины и классифицируемые по коду 8507 60 00 00 УКТВЭД, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и НДС. Однако существуют исключения:

установки хранения энергии мощностью менее 300 Вт переменного и/или постоянного тока;

отдельные литий-ионные ячейки емкостью менее 200 А/час.

Портативные зарядные устройства, такие как зарядные станции мощностью менее 300 Вт, и повербанки также подпадают под общие правила налогообложения, если их мощность меньше установленного порога. Например, зарядные устройства мощностью 128 Вт или 200 Вт будут облагаться налогом по общим правилам. Товары, не подпадающие под действие новых законов:

портативная зарядная станция мощностью 200 Вт/емкостью 151 Вт/ч (40800 мАч);

151 Вт/ч (40800 мАч); повербанк мощностью 100 Вт и емкостью 40000 мАч

и емкостью 40000 мАч портативная зарядная станция мощностью 300 Вт , емкостью 256 Вт/ч;

, емкостью 256 Вт/ч; литий-ионные ячейки емкостью менее 200 А/час.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, возвращение Украины в режим регулярных плановых отключений электроэнергии актуализировало вопрос о покупке зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

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