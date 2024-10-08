Зеленский ввел в действие два пакета санкций: по предателям и военному производству в России

Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября ввел в действие два пакета санкций, принятых Советом Нацбезопасности и обороны. А именно – санкции против предателей Украины и военного производства в России.

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Об этом глава государства сообщил в традиционном вечернем обращении к стране. Он отметил, что Украина будет синхронизировать свои санкции с ограничениями, введенными западными партнерами.

"Продолжаем нашу санкционную работу. Сегодня применены два новых пакета санкций. Относительно тех, кто предал Украину. А также по военному производству в России – тех юридических и физических лиц, которые работают на террор", – сказал Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил всех, кто помогает Украине. "Спасибо каждому, кто действительно все делает, что сам может, чтобы Украина была сильнее. Спасибо всем нашим воинам", – подчеркнул президент.

Оба санкционных указа уже обнародованы. В первом – 54 российских и 3 китайских компании, в отношении которых введены санкции. Среди них корпорация "Ростех", ЗАО "Морспецтехника", ООО "Московская оружейная компания", корпорация АВИСМА (считается крупнейшим в мире производителем титана).

Во втором указе сразу два перечня подсанкционных физических лиц. Это граждане РФ, Украины и Кипра, те предатели, о которых говорил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз уже утвердил новый режим санкций против России, направленный на противодействие ее дестабилизационным действиям за рубежом. Новый механизм позволит преследовать физические и юридические лица, подрывающие безопасность и основные ценности ЕС.

Тем временем предприятия, закупающие в Китае товары для российских маркетплейсов, стали все чаще сталкиваться с отказами в обработке платежей. из-за войны доля КНР среди всех трансграничных платежей российских сельдерей за год упала на 16,7%.

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