ЕС утвердил новый формат санкций против Кремля: кто попадет под удар

ЕС (Европейский Союз) утвердил новый режим санкций против России, направленный на противодействие дестабилизационным действиям за рубежом. Новый механизм позволит преследовать физические и юридические лица, подрывающие безопасность и основные ценности ЕС.

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Об этом говорится на официальном сайте Совета ЕС. "Сегодня Совет ЕС начал новые рамки ограничительных мер в ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом", – говорится в сообщении.

Согласно этому решению, Европейский Союз получает возможность преследовать физических лиц и представителей российских компаний, подрывающих основные ценности ЕС и его государств-членов, такие как демократия, права человека и безопасность. Речь идет не только о действиях, непосредственно относящихся к ЕС, но и о влиянии России на международные организации и третьи страны.

В то же время речь идет лишь об общих контурах нового механизма. Страны-члены ЕС и Еврокомиссия будут иметь возможность предлагать конкретные кандидатуры для включения в санкционные списки. Таким образом, ЕС планирует быть гибким в своей политике, оперативно реагируя на новые угрозы и дестабилизирующие действия России.

Этот новый санкционный режим нацелен на лиц и компаний, занимающихся гибридными действиями, направленными на дестабилизацию ситуации в Европе и ее окрестностях. Новые правила позволяют применять санкции не только за действия, непосредственно угрожающие Европе, но и за вмешательство в международные дела.

Почему нужен новый механизм санкций

Европейский Союз уже применил 14 пакетов санкций против России из-за ее агрессии в Украине, кибератак, использования химического оружия и нарушения прав человека. Однако, несмотря на эти меры, Кремль не прекращает попытки подрывать международный порядок и влиять на внутренние дела европейских государств. Россия активно использует такие гибридные методы, как кибератаки, дезинформационные кампании и вмешательство в выборы в разных странах. Поэтому новый санкционный механизм призван расширить возможности ЕС в борьбе с этими угрозами.

В своем заявлении ЕС подчеркнул, что новые рамки санкций позволят не только наказывать тех, кто уже совершил противоправные действия, но и предотвращать дальнейшие дестабилизирующие действия со стороны России. Этот инструмент станет важным элементом европейской политики сдерживания.

В ответ на очередной шаг Евросоюза Кремль продолжает заявлять, что санкции не окажут значительного влияния на экономику России. Российские чиновники неоднократно отмечали, что страна сможет выдержать санкционное давление Запада и даже преуспеть под его бременем. Однако реальные данные указывают на то, что экономические проблемы внутри России усугубляются, особенно из-за изоляции от международных рынков и технологической зависимости от западных стран.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, предприятия, закупающие в Китае товары для российских маркетплейсов, стали все чаще сталкиваться с отказами в обработке платежей. из-за войны доля КНР среди всех трансграничных платежей российских сельдерей за год упала на 16,7%.

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