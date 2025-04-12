Зеленский ввел санкции против Клюева, Арбузова и нескольких предпринимателей: кто в списке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о решении СНБО ввести санкции против 4 человек. Среди них экс-глава Администрации президента Андрей Клюев и эксвладелец ТРЦ Gulliver и "Эльдорадо" Виктор Полищук.

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Об этом говорится в решении СНБО. Так, санкции, предусматривающие блокировку активов, введены против Андрея Клюева, Виктора Полищука, а также бывшей акционерки одного из банков Алены Шевцовой и бывшего вице-премьер-министра в правительстве Николая Азарова Сергея Арбузова.

Санкции против Сергея Арбузова предполагаеют лишение наград, блокирование активов, ограничение торговых операций, ограничение полетов территорией Украины, остановка экономических обязательств, предотвращение выведения капиталов, прекращение лицензий, а также запрет на участие в приватизации. Кроме того, Арбузову запрещены оборонные закупки, покупать землю и т.д.

Согласно указу, Андрей Клюев, бывший украинский чиновник, имеет гражданство РФ. Виктор Полищук и Алена Шевцова, согласно указу, имеют гражданство Украины.

Напомним, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Андрея Клюева. 14 марта ВАКС разрешил спецрасследование по делу Клюева из-за завладения государственными средствами на 195 млн грн. При этом президент Владимир Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников времен Виктора Януковича, в том числе и Андрея Клюева.

В январе 2020-го ВАКС также избрал меру пресечения бывшему первому вице-премьер-министру и эксглаве НБУ Сергею Арбузову в виде содержания под стражей. Экс-чиновник времен президента Виктора Януковича и премьера Николая Азарова подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский 8 апреля сообщил, что партнеры Украины не будут снимать санкции с России. Это касается как ограничений как таковых, так и замороженных активов РФ.

Ранее США объявили новые санкции против россиян и компаний из РФ. В списке оказались дельцы, вывозившие ворованное зерно из Украины.

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