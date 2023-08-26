Зеленая энергетика будет поддерживать стабильность энергоснабжения Украины в отопительный сезон, – Центр экономического восстановления

Возобновляемая энергетика поможет поддерживать стабильность энергоснабжения Украины в предстоящий отопительный сезон, поскольку она уже вносила значительный вклад в энергоснабжение страны во время обстрелов минувшей зимой, считает Владимир Бужан, эксперт Центра экономического восстановления.

Видео дня

"Альтернативная энергетика достаточно сильно поддерживала нас в определенные временные рамки с точки зрения обеспечения электроэнергией", - сказал Бужан. По его словам, в этом году, в частности, был запущен ветропарк в Николаевской области, который имеет значительный потенциал и зимой может поддерживать энергосистему.

"Зимой ветроэнергетика может выдавать достаточно сильную мощность", - добавил эксперт. При этом он отметил, что государству следует говорить о дальнейшем развитии возобновляемой энергетики, чтобы энергетика страны была более защищена к обстрелам.

Как сообщалось, согласно заявлению Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), предприятия возобновляемой энергетики ожидают, что государство обеспечит выполнение плана компании "Энергоатом" по выплате задолженностей на рынке электроэнергии, что в дальнейшем позволит уменьшить задолженность за производимую в стране "зеленую" электроэнергию.