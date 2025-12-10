Зарплаты выросли более чем на 300% за четыре года: чей заработок в Украине значительно увеличился

В Украине за годы полномасштабного вторжения быстрее всего выросли зарплаты в рабочих профессиях, доходы разнорабочих подскочили на 384%, маляров на 215%, а ряда других мастеров превысили 100% роста. Отмечается, что такая динамика говорит острый дефицит кадров в строительстве, сфере услуг и технических специальностях на фоне войны.

Об этом говорится в аналитике одного из кадровых порталов для поиска работу. Наибольший прирост медианной (средний уровень дохода) зарплаты за четыре года зафиксирован у разнорабочих. \

Их доходы выросли на 384% и по состоянию на октябрь 2025 года достигли 23 тыс. гривен. Второе место заняли маляры у которых зарплата выросла на 215% и сейчас составляет 47 тыс. гривен. В десятку вакансий с самыми высокими темпами роста медианных зарплат также вошли:

каменщики – + 157%, медианная зарплата 47,5 тыс. грн;

– + 157%, медианная зарплата 47,5 тыс. грн; фитнес-тренеры – +151%, 15 тыс. грн;

– +151%, 15 тыс. грн; дизайнеры в сфере PR и рекламы – +150%, 25 тыс. грн;

– +150%, 25 тыс. грн; электрики – +145%, 35 тыс. грн;

– +145%, 35 тыс. грн; прорабы – +144%, 50 тыс. грн;

– +144%, 50 тыс. грн; штукатуры – +140%, 60 тыс. грн;

– +140%, 60 тыс. грн; сантехники – +137%, 41,5 тыс. грн.

Большинство профессий – это представители рабочих и технических специальностей. Аналитики объясняют это сочетанием нескольких факторов, среди которых нехватка кадров, активное восстановлением строительной сферы и рост спроса на ремесленные услуги среди населения и бизнеса. Вне первой десятки также зафиксирован значительный рост доходов в ряде популярных профессий. В частности:

маркетологи – +132%, до 25,5 тыс. грн;

– +132%, до 25,5 тыс. грн; электрики (в другом сегменте вакансий) – +131%, до 30 тыс. грн;

– +131%, до 30 тыс. грн; пекари – +130%, до 30,5 тыс. грн;

– +130%, до 30,5 тыс. грн; стоматологи – +129%, до 40 тыс. грн;

– +129%, до 40 тыс. грн; строители и плиточники – +125%, до 45 тыс. грн;

– +125%, до 45 тыс. грн; курьеры – +122%, до 30 тыс. грн;

– +122%, до 30 тыс. грн; менеджеры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса – +119%, до 29,5 тыс. грн;

– +119%, до 29,5 тыс. грн; репетиторы – +113%;

– +113%; подсобники – +105%, до 22,5 тыс. грн.

Эксперты рынка труда объясняют такую динамику несколькими ключевыми причинами. Во-первых, из-за войны и миграции Украина столкнулась с масштабным дефицитом рабочей силы, особенно среди мужчин рабочих профессий. Во-вторых, восстановление инфраструктуры, жилья и бизнес-объектов создало стабильный спрос на строителей, электриков, сантехников и других мастеров.

В-третьих, сфера торговли и логистики переживает постоянные колебания, что заставляет работодателей повышать оплату труда, чтобы удержать персонал. Отдельно стоит отметить рост зарплат в медицине, образовании и креативных сферах, где конкуренция за квалифицированных специалистов также усилилась.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 января минимальная зарплата вырастет с 8 000 до 8 647 грн. Это меньше, чем фактический прожиточный минимум (уровень бедности). Для того чтобы обеспечить базовые потребности, работнику нужно минимум 10 192 грн (это уровень фактического прожиточного минимума).

