Зарплаты выросли более чем на 300% за четыре года: чей заработок в Украине значительно увеличился
В Украине за годы полномасштабного вторжения быстрее всего выросли зарплаты в рабочих профессиях, доходы разнорабочих подскочили на 384%, маляров на 215%, а ряда других мастеров превысили 100% роста. Отмечается, что такая динамика говорит острый дефицит кадров в строительстве, сфере услуг и технических специальностях на фоне войны.
Об этом говорится в аналитике одного из кадровых порталов для поиска работу. Наибольший прирост медианной (средний уровень дохода) зарплаты за четыре года зафиксирован у разнорабочих. \
Их доходы выросли на 384% и по состоянию на октябрь 2025 года достигли 23 тыс. гривен. Второе место заняли маляры у которых зарплата выросла на 215% и сейчас составляет 47 тыс. гривен. В десятку вакансий с самыми высокими темпами роста медианных зарплат также вошли:
- каменщики – + 157%, медианная зарплата 47,5 тыс. грн;
- фитнес-тренеры – +151%, 15 тыс. грн;
- дизайнеры в сфере PR и рекламы – +150%, 25 тыс. грн;
- электрики – +145%, 35 тыс. грн;
- прорабы – +144%, 50 тыс. грн;
- штукатуры – +140%, 60 тыс. грн;
- сантехники – +137%, 41,5 тыс. грн.
Большинство профессий – это представители рабочих и технических специальностей. Аналитики объясняют это сочетанием нескольких факторов, среди которых нехватка кадров, активное восстановлением строительной сферы и рост спроса на ремесленные услуги среди населения и бизнеса. Вне первой десятки также зафиксирован значительный рост доходов в ряде популярных профессий. В частности:
- маркетологи – +132%, до 25,5 тыс. грн;
- электрики (в другом сегменте вакансий) – +131%, до 30 тыс. грн;
- пекари – +130%, до 30,5 тыс. грн;
- стоматологи – +129%, до 40 тыс. грн;
- строители и плиточники – +125%, до 45 тыс. грн;
- курьеры – +122%, до 30 тыс. грн;
- менеджеры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса – +119%, до 29,5 тыс. грн;
- репетиторы – +113%;
- подсобники – +105%, до 22,5 тыс. грн.
Эксперты рынка труда объясняют такую динамику несколькими ключевыми причинами. Во-первых, из-за войны и миграции Украина столкнулась с масштабным дефицитом рабочей силы, особенно среди мужчин рабочих профессий. Во-вторых, восстановление инфраструктуры, жилья и бизнес-объектов создало стабильный спрос на строителей, электриков, сантехников и других мастеров.
В-третьих, сфера торговли и логистики переживает постоянные колебания, что заставляет работодателей повышать оплату труда, чтобы удержать персонал. Отдельно стоит отметить рост зарплат в медицине, образовании и креативных сферах, где конкуренция за квалифицированных специалистов также усилилась.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 января минимальная зарплата вырастет с 8 000 до 8 647 грн. Это меньше, чем фактический прожиточный минимум (уровень бедности). Для того чтобы обеспечить базовые потребности, работнику нужно минимум 10 192 грн (это уровень фактического прожиточного минимума).
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!