Зарплаты украинских военных с 1 апреля: сколько будут платить
В Украине с 1 апреля 2026 года денежное обеспечение(зарплаты) военных не изменится. Вместе с тем будут сохранены все существующие доплаты. В бюджете на этот год не предусмотрено повышение заработных плат военных.
Как говорится в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлении Кабинета министров № 168, размер дополнительных денежных выплат в месяц для военнослужащих составляет:
- 30 тыс. грн для тех, кто осуществляет боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ.
- 50 тыс. грн для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;
- 100 тыс. грн для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавка предусмотрена для тех, кто попал в плен;
- 70 тыс. грн доплаты для тех, кто находится на передовой месяц.
Составляющие, которые выплачиваются каждому военному в зависимости от его звания, должности и продолжительности службы:
- Должностной оклад – это основная часть денежного обеспечения, которая зависит от должности военного. Высшие должности имеют большие оклады, определяющие базовый уровень денежного обеспечения.
- Оклад по воинскому званию – это составляющая денежного обеспечения военнослужащего, который выплачивается ему в зависимости от присвоенного воинского звания (например, рядовой, сержант, лейтенант) независимо от должности, которую занимает военнослужащий.
- Надбавка за выслугу лет – это выплата, которую получает военнослужащий за продолжительность своей службы в Вооруженных силах или других силовых структурах. Эта надбавка начисляется в процентах к окладам (должностного и по воинскому званию) и увеличивается с ростом количества лет службы начиная с 5% (для 1 года службы) до 50% (для 25 лет и более).
Размер награды никоим образом не зависит от того, являются они контрактниками или мобилизованными. А на нее именно влияют указанные выше факторы – в частности должность, звание.
На какую помощь имеют право военные
В 2026 году материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов выплачивается в размере месячного денежного обеспечения военнослужащего, говорится в разъяснении Министерства обороны.
Помощь заплатят при следующих условиях:
- Наличие у военнослужащего инвалидности, полученной вследствие ранения (контузии, травмы, увечья), связанного с защитой Родины.
- Семьям военнослужащих, которые захвачены в плен (кроме военнослужащих, которые сдались в плен добровольно), являются заложниками, интернированы в нейтральных государствах или пропали без вести.
- Смерть военнослужащего, его жены (мужа), детей или родителей.
- Рождение ребенка у военнослужащего, в том числе его усыновление.
- Нарушение состояния здоровья военнослужащего, его жены (мужа), детей или родителей, что подтверждается соответствующими медицинскими документами (выписной эпикриз, выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного (форма № 027/о), справка о заболевании, постановление военно-врачебной комиссии, заключение врачебно-консультативной комиссии), в частности в случае:
– заболевания военнослужащего туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусным гепатитом В или С;
– пребывания военнослужащего более 30 дней подряд на лечении, реабилитации или в отпуске для лечения в связи с ранением;
– пребывание военнослужащего, его жены (мужа), детей или родителей на лечении онкологического заболевания;
– ранения (контузии, травмы, увечья) военнослужащего, связанного с защитой Родины, полученного во время выполнения задач в период действия военного положения;
– ранения (тяжелые травмы, увечья) жены (мужа), детей или родителей военнослужащего, связанного с военной агрессией российской федерации против Украины.
