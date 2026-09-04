Зарплаты растут, а работать все равно некому: в каких отраслях повышение оплаты уже не помогает

В Украине работодатели повышают зарплаты, однако в ряде сфер это не приводит к увеличению количества желающих откликнуться на вакансии. По данным аналитиков рынка, в июле 2026 года по сравнению с июлем 2025-го в отдельных категориях медианная зарплата (половина окладов ниже этого уровня, а половина выше) выросла на 15-26%, тогда как количество откликов на одно объявление сократилось.

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Об этом свидетельствуют данные крупного онлайн-сервиса по поиску работы, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. Аналитики сравнили данные за июль 2026 года с июлем 2025 года.

Исследование показало, что повышение зарплат не сопровождалось ростом активности кандидатов в 11 категориях. Эксперты зафиксировали наиболее заметную разницу в категории "Начало карьеры / Студенты", где медианная зарплата за год увеличилась на 24,7% – с 20 000 до 24 938 грн, но количество откликов на одну вакансию упало на 26,3%.

Где зарплаты растут, а кандидатов становится меньше

Один из наиболее показательных примеров – производство и рабочие специальности. За год медианная зарплата здесь выросла на 26,4% – с 22 750 до 28 750 грн. В то же время количество откликов на одно объявление сократилось на 9,4%.

В розничной торговле, продажах и закупках ситуация еще контрастнее. Медианная зарплата выросла на 15,8% – с 18 000 до 20 850 грн, а количество откликов уменьшилось на 22,4%.

Похожая тенденция наблюдается и в других сферах:

"Клининг / Домашний персонал" – зарплата +18,2%, до медианной 13 500 грн, отклики – "минус" 7,5%;

"СТО / автомойки" – зарплата +16,7%, до 35 000 грн, отклики – "минус" 4,5%;

"Сельское и лесное хозяйство / агробизнес" – зарплата +15,9%, до 30 000 грн, отклики – "минус" 7,2%;

"Административный персонал / HR / Секретариат" – зарплата +14%, до 23 238 грн, отклики – "минус" 10%;

"Логистика / Склад / Доставка" – зарплата +11,5%, до 30 875 грн, отклики – "минус" 5,1%;

"Красота / фитнес / спорт" – зарплата +11,3%, до 21 588 грн, отклики – "минус" 24,3%;

"Охрана / безопасность" – зарплата +9,6%, до 15 563 грн, отклики – "минус" 14,7%;

"Недвижимость" – зарплата +6%, до 37 757 грн, отклики – "минус" 5,7%.

Отдельная ситуация сложилась в категории "Образование / перевод". Количество откликов на одно объявление в июле 2026 года осталось на уровне 6,9 – столько же, как и годом ранее.

При этом медианная зарплата выросла на 20,7% – с 14 500 до 17 500 грн. То есть даже увеличение оплаты примерно на пятую часть не привело к росту количества кандидатов на одну вакансию.

Почему работодателям недостаточно повышать зарплаты

Аналитики "OLX Работа" связывают ситуацию со структурными изменениями на украинском рынке труда. На количество доступных работников влияют мобилизация, выезд людей за границу и демографические изменения.

В то же время для кандидатов важен не только размер зарплаты. Среди факторов, которые могут влиять на выбор вакансии:

возможность бронирования;

гибкий, дистанционный или гибридный формат работы;

условия труда;

стабильность работодателя.

Для компаний это означает необходимость конкурировать за работников по нескольким параметрам одновременно. Помимо оплаты, работодатели могут предлагать обучение и профессиональное развитие, улучшать условия труда и расширять круг потенциальных кандидатов, в частности привлекая ветеранов, людей старшего возраста и женщин к профессиям, где они традиционно представлены в меньшей степени.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным официальной статистики, в июле средняя зарплата штатных работников в Украине уменьшилась на 1,6%. Общая задолженность по выплате зарплат на 1 августа достигла около 3,8 млрд грн.

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