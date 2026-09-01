Зарплаты украинцев в июле существенно снизились: кому больше всего урезали выплаты

В июле средняя зарплата штатных сотрудников в Украине снизилась на 1,6%, при этом больше всего зарабатывали жители Киева — в среднем 49 463 грн, тогда как в Черновицкой области этот показатель составлял 23 354 грн. Самые высокие зарплаты по отраслям были в сфере информации и телекоммуникаций – 78 716 грн, а общая задолженность по выплате зарплат на 1 августа достигла около 3,8 млрд грн.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики. При этом существенные различия наблюдаются не только между регионами, но и между отдельными отраслями.

Какова была средняя зарплата в Украине в июле

В июле средний уровень заработной платы штатных работников в Украине снизился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Отмечается, что это стало первой заметной корректировкой после роста среднего показателя весной.

Для сравнения: в мае средняя зарплата составляла 30 961 грн, что было на 1,5% больше, чем в апреле. В июне показатель уже вырос до 32 783 грн, продемонстрировав месячный рост на 5,9%.

Таким образом, после довольно резкого июньского скачка в июле произошла обратная корректировка. Такие колебания не обязательно означают изменение долгосрочной тенденции, ведь средняя зарплата зависит не только от того, сколько работодатели платят своим работникам, но и от структуры занятости и сезонных факторов.

Киев остается лидером по зарплатам

Самую высокую среднюю зарплату в июле традиционно зафиксировали в столице. Работники Киева в среднем получали 49 463 грн в месяц.

Столица существенно опережает другие регионы по уровню оплаты труда. Высокий показатель объясняется концентрацией в Киеве крупных компаний, финансовых учреждений, международного бизнеса, технологических предприятий, штаб-квартир государственных и частных структур, а также значительным количеством высокооплачиваемых специалистов.

Второе место по средней зарплате заняла Луганская область — 35 367 грн. Третье место принадлежит Киевской области, где средний показатель составил 33 268 грн.

Таким образом, даже среди регионов с самыми высокими доходами столица остается далеко впереди. Средняя зарплата в Киеве почти на 14,1 тыс. грн превысила показатель Луганской области и более чем на 16 тыс. грн — Киевской.

В каких областях зарплаты самые низкие

На противоположном конце рейтинга оказались Черновицкая и Кировоградская области. В Черновицкой области средняя зарплата в июле составляла 23 354 грн, а в Кировоградской — 23 532 грн.

Разница между столицей и Черновицкой областью составляла более 26 тыс. грн в месяц. То есть работник со средней зарплатой в Киеве получал примерно вдвое больше, чем штатный работник в Черновицкой области.

Такой разрыв демонстрирует, насколько неоднородным остается украинский рынок труда. На уровень зарплат в разных частях страны влияют концентрация бизнеса, структура местной экономики, количество крупных работодателей, спрос на квалифицированных специалистов и ситуация с трудоустройством.

Больше всего платят в сфере информации и телекоммуникаций

Если смотреть не на регионы, а на виды экономической деятельности, самые высокие зарплаты традиционно сосредоточены в технологическом секторе. В июле самый высокий средний уровень оплаты труда зафиксировали в сфере информации и телекоммуникаций — 78 716 грн в месяц.

Отмечается, что это более чем вдвое превышает среднюю зарплату во многих других секторах экономики. Высокий показатель связан с тем, что к этой сфере относятся многочисленные профессии с высокой стоимостью труда – от ИТ-специалистов и разработчиков до специалистов по телекоммуникациям, кибербезопасности, аналитике и другим технологическим направлениям.

При этом средняя зарплата в сфере не означает, что каждый работник получает около 79 тыс. грн. В отрасли, как и в других секторах, существует значительная разница между зарплатами начинающих специалистов, специалистов среднего уровня, руководителей и узкопрофильных экспертов.

Образование остается одной из наименее оплачиваемых сфер

Наиболее контрастной является ситуация в сфере образования. В июле средняя заработная плата работников этой сферы составляла 20 237 грн. Таким образом, между образованием и информационно-телекоммуникационной сферой образовался разрыв более чем в 58 тыс. грн в месяц.

Технологические профессии, где спрос на специалистов остается высоким и значительная часть работодателей конкурирует за работников, могут приносить в несколько раз большие доходы. В то же время сфера образования в значительной степени зависит от бюджетного финансирования и установленных государством условий оплаты труда. Поэтому зарплаты в этой сфере не всегда так быстро реагируют на изменения спроса на рынке, как доходы работников частного сектора.

Снижение средней зарплаты на 1,6 % за один месяц само по себе не является основанием для того, чтобы говорить о системном сокращении доходов. Во-первых, на статистику влияет сезонность. В разное время года предприятия могут изменять численность персонала, графики и объемы работы.

Особенно заметно это в отраслях, где занятость зависит от сезона. Во-вторых, значение имеет структура занятости. Если в течение одного месяца доля работников с высокими зарплатами уменьшается, средний показатель по стране может снизиться даже без реального сокращения зарплат у конкретных людей.

Задолженность по зарплате остается проблемой

Параллельно с колебаниями средней зарплаты в Украине остается еще одна проблема — задолженность работодателей перед работниками. По состоянию на 1 августа 2026 года общий объем задолженности по выплате заработной платы составлял около 3,8 млрд грн.

То есть статистический рост средней зарплаты не означает, что все работники своевременно получают причитающиеся им средства. Часть людей сталкивается с задержками или накоплением задолженности.

Июльская статистика показывает, что зарплатное неравенство в Украине формируется сразу по нескольким направлениям. Первое — географическое, работники в столице и отдельных областях получают значительно больше, чем в регионах с самыми низкими показателями.

Второй — отраслевой: разница между информационно-телекоммуникационной отраслью и сферой образования превышает 58 тыс. грн в месяц. Третье — профессиональное, даже в рамках одной сферы зарплаты могут различаться в несколько раз в зависимости от квалификации, опыта, должности и конкретного работодателя.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 1 сентября 2026 года в Украине меняется система оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников. Педагоги окончательно выходят из Единой тарифной сетки (ЕТС). Кроме того, зарплаты учителей с 1 сентября увеличат на 20%.

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