Зарплаты этих специалистов достигли 110 тыс. грн: кого чаще всего ищут работодатели в Украине

За четыре года полномасштабной войны наиболее высокооплачиваемые вакансии в Украине существенно изменились, в августе 2026 года руководителям отделов продаж предлагали медианную зарплату в 110 тыс. грн, штукатурам – 80 тыс. грн, а фасадчикам и плиточникам – по 70 тыс. грн. Больше всего работодатели ищут продавцов, водителей, разнорабочих, грузчиков и поваров, причем зарплаты по ряду массовых профессий за четыре года выросли более чем вдвое.

Видео дня

Об этом свидетельствует анализ OLX Работа, в котором сравнили ситуацию на украинском рынке труда в августе 2022-го и августе 2026 года. Аналитики определили пять вакансий с самой высокой медианной зарплатой и пять профессий, представителей которых работодатели ищут чаще всего.

Самая высокая зарплата достигла 110 тысяч гривен

В августе 2026 года первое место среди самых высокооплачиваемых вакансий на платформе заняли руководители отделов продаж. Медианная зарплата для таких сотрудников составляла 110 000 грн в месяц.

На втором месте оказались штукатуры. Им работодатели предлагали медианную зарплату на уровне 80 000 грн. Далее рейтинг практически полностью состоит из строительных специальностей:

руководитель отдела продаж — 110 000 грн;

штукатур – 80 000 грн;

фасадчик – 70 000 грн;

плиточник — 70 000 грн;

каменщик – 65 000 грн.

В августе 2022 года самой высокооплачиваемой среди проанализированных вакансий была работа дальнобойщика. Тогда медианная зарплата составляла 40 000 грн. Второе место делили мастера по ремонту и фасадчики – работодатели предлагали им по 30 000 грн.

Риэлторы и кузовщики могли рассчитывать на 27 500 грн. Таким образом , за четыре года изменился не только абсолютный уровень зарплат, но и состав наиболее высокооплачиваемых профессий. Если в 2022 году в топ попадали дальнобойщики, риэлторы, ремонтники и кузовщики, то в 2026-м его фактически заняли специалисты строительной отрасли.

Зарплата фасадчиков выросла на 40 тысяч

Особенно показательна ситуация с фасадчиками. Отмечается, что это единственная профессия, которая осталась на третьем месте в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий как в 2022-м, так и в 2026 году. Однако размер зарплаты существенно изменился.

В августе 2022 года медианное предложение для фасадчика составляло 30 000 грн, а через четыре года — уже 70 000 грн. Таким образом, показатель увеличился на 40 000 грн, или примерно на 133%. Появление в верхней части зарплатного рейтинга штукатуров, плиточников и каменщиков также демонстрирует, насколько высоко работодатели сейчас ценят квалифицированный физический труд.

Отдельно аналитики изучили количество вакансий, и здесь лидерами стали не профессии с зарплатами 70–110 тыс. грн. Больше всего объявлений в августе 2026 года работодатели размещали для продавцов — 9 306 вакансий, медианная зарплата составляла 24 200 грн.

Второе место заняли водители — 8 331 объявление, им предлагали медианную зарплату в 40 000 грн. На третьем месте оказались разнорабочие — 5 011 вакансий с зарплатой около 30 000 грн. Далее следуют грузчики – 4 848 объявлений и медианная зарплата 28 500 грн.

Замыкают пятерку повара. Для них на платформе было размещено 3 384 вакансии, а медианная зарплата составляла 29 250 грн. Итак, пятерка самых востребованных профессий в августе 2026 года выглядела так: продавец, водитель, разнорабочий, грузчик и повар.

Продавцов и поваров стали искать более чем в два раза чаще

Для сравнения: в августе 2022 года рейтинг по количеству объявлений возглавляли водители.Тогда работодатели разместили 4 468 вакансий, а медианная зарплата составляла 23 000 грн. Продавцы занимали второе место — 4 340 объявлений с медианной зарплатой всего 10 700 грн.

За четыре года количество вакансий для продавцов увеличилось с 4 340 до 9 306 — то есть более чем вдвое. Одновременно медианная зарплата выросла с 10 700 до 24 200 грн, то есть более чем на 126%.

Водители также остаются одними из самых востребованных работников. Количество соответствующих объявлений увеличилось с 4 468 до 8 331, а зарплата — с 23 000 до 40 000 грн. Повар — ещё одна профессия, которая удержалась в пятерке самых востребованных на протяжении всех четырёх лет.

В августе 2022 года работодатели опубликовали 2 120 вакансий для таких работников, предлагая медианную зарплату на уровне 12 500 грн. В августе 2026 года количество предложений выросло до 3 384, а медианная зарплата – до 29 250 грн.

Таким образом, за четыре года показатель увеличился на 16 750 грн, или примерно на 134%. При этом повара остались на пятой позиции по количеству вакансий.

Изменения заметны и в списке профессий, которые выбыли из пятерки самых востребованных. В 2022 году третье место занимали менеджеры по продажам — 2 319 объявлений с зарплатой 16 500 грн. Четвертое место занимали швеи и портные – 2 121 вакансия, медианная зарплата составляла 15 000 грн. Спустя четыре года их места в топ-5 заняли разнорабочие и грузчики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский рынок труда демонстрирует сезонную конкуренцию работодателей за опытных технических специалистов. Поскольку уровень оплаты остается ключевым критерием при выборе места работы кандидатами, компании активно повышают зарплаты – в частности, для монтажников систем отопления (до 48 тыс. грн), слесарей и электриков (до 40 тыс. грн) и энергетиков (до 33 тыс. грн).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!