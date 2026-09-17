В этой отрасли активно повышают зарплаты: каким специалистам готовы платить до 48 тыс. грн

На украинском рынке труда наблюдается сезонная конкуренция между работодателями за опытных технических специалистов. Поскольку уровень оплаты труда остается ключевым критерием при выборе места работы кандидатами, компании активно повышают зарплаты – в частности, для монтажников систем отопления (до 48 тыс. грн), слесарей и электриков (до 40 тыс. грн) и энергетиков (до 33 тыс. грн).

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Об этом сообщили в OLX Работа. Отмечается, что в преддверии начала очередного отопительного сезона в Украине стремительно растет спрос на специалистов, отвечающих за работу систем отопления, электросетей, вентиляции и генераторов.

Динамика зарплат

Несмотря на неоднородный спрос на отдельные профессии, медианные заработные платы в августе 2026 года демонстрируют стабильный рост по сравнению с прошлым годом. Максимальные уровни доходов и динамика роста:

монтажники систем отопления – 48 тыс. грн (+17–19%);

слесари – 40 тыс. грн (+14%);

электрики – 40 тыс. грн (+14%);

электромеханики – 39 тыс. грн (+24%);

сантехники – 35 тыс. грн (+17–19%);

энергетики – 33 тыс. грн (+32%);

мастера по ремонту генераторов – 33 тыс. грн (+17–19%);

электромонтеры – 30 тыс. грн (+20%);

специалисты по ОВКВ / HVAC – 26 тыс. грн (+24%);

операторы котельных – 20 тыс. грн (+22%).

На кого спрос вырос больше всего

По сравнению с августом 2025 года количество вакансий для специалистов в сфере тепло- и энергоснабжения значительно выросло. Наиболее востребованными среди работодателей оказались:

монтажники систем отопления ( +57% вакансий);

+57% вакансий); инженеры по вентиляции ( +40%);

+40%); операторы котельных ( +13%);

+13%); энергетики ( +9%);

+9%); электромонтажники ( +8%);

+8%); мастера по ремонту генераторов ( +5%).

В ответ на угрозу отключений значительно возросла и активность самих соискателей. Количество откликов на вакансии монтажников систем отопления выросло на 141%, а на должности мастеров по ремонту генераторов – почти в 2,7 раза (+169%). В то же время спрос на электромехаников, сантехников и слесарей несколько снизился.

Ситуация в регионах

Бесспорным лидером по количеству вакансий и уровню заработной платы остается Киевская область. Например, медианная зарплата энергетика в Киевской области составляет 40 тыс. грн, тогда как средний показатель по Украине – 33 тыс. грн.

Помимо столичного региона, наиболее активно технических специалистов перед началом холодов ищут в Полтавской, Одесской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой областях.