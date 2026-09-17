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В этой отрасли активно повышают зарплаты: каким специалистам готовы платить до 48 тыс. грн

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
1,5 т.
Иллюстрация — зарплаты
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На украинском рынке труда наблюдается сезонная конкуренция между работодателями за опытных технических специалистов. Поскольку уровень оплаты труда остается ключевым критерием при выборе места работы кандидатами, компании активно повышают зарплаты – в частности, для монтажников систем отопления (до 48 тыс. грн), слесарей и электриков (до 40 тыс. грн) и энергетиков (до 33 тыс. грн).

Об этом сообщили в OLX Работа. Отмечается, что в преддверии начала очередного отопительного сезона в Украине стремительно растет спрос на специалистов, отвечающих за работу систем отопления, электросетей, вентиляции и генераторов.

Динамика зарплат

Несмотря на неоднородный спрос на отдельные профессии, медианные заработные платы в августе 2026 года демонстрируют стабильный рост по сравнению с прошлым годом. Максимальные уровни доходов и динамика роста:

  • монтажники систем отопления – 48 тыс. грн (+17–19%);
  • слесари – 40 тыс. грн (+14%);
  • электрики – 40 тыс. грн (+14%);
  • электромеханики – 39 тыс. грн (+24%);
  • сантехники – 35 тыс. грн (+17–19%);
  • энергетики – 33 тыс. грн (+32%);
  • мастера по ремонту генераторов – 33 тыс. грн (+17–19%);
  • электромонтеры – 30 тыс. грн (+20%);
  • специалисты по ОВКВ / HVAC – 26 тыс. грн (+24%);
  • операторы котельных – 20 тыс. грн (+22%).

На кого спрос вырос больше всего

По сравнению с августом 2025 года количество вакансий для специалистов в сфере тепло- и энергоснабжения значительно выросло. Наиболее востребованными среди работодателей оказались:

  • монтажники систем отопления (+57% вакансий);
  • инженеры по вентиляции (+40%);
  • операторы котельных (+13%);
  • энергетики ( +9%);
  • электромонтажники ( +8%);
  • мастера по ремонту генераторов ( +5%).

В ответ на угрозу отключений значительно возросла и активность самих соискателей. Количество откликов на вакансии монтажников систем отопления выросло на 141%, а на должности мастеров по ремонту генераторов – почти в 2,7 раза (+169%). В то же время спрос на электромехаников, сантехников и слесарей несколько снизился.

Ситуация в регионах

Бесспорным лидером по количеству вакансий и уровню заработной платы остается Киевская область. Например, медианная зарплата энергетика в Киевской области составляет 40 тыс. грн, тогда как средний показатель по Украине – 33 тыс. грн.

Помимо столичного региона, наиболее активно технических специалистов перед началом холодов ищут в Полтавской, Одесской, Львовской, Харьковской, Днепропетровской и Винницкой областях.

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