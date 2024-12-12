Зарплат в конвертах почти нет. Глава НБУ Пышный уверяет, что минимальный лимит на расчеты получит не более 1% клиентов банков – это полмиллиона человек

Председатель правления Национального банка Андрей Пышный считает, что 4 банка, подписавших меморандум об усиленном финансовом мониторинге операций физлиц и ФЛП (физлиц-предпринимателей), признают "высокорисковыми" и переведут на лимит операций в 50 тыс. грн в месяц не более 1% своих клиентов. Речь идет о Приватбанке, Сбербанке, Универсалбанке и Райффайзен Банке, в которых в общей сложности, согласно данным НБУ, обслуживается 49,3 млн вкладчиков. А 1% это почти полмиллиона человек, точнее 493 тысячи.

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"Лимиты, указанные в меморандуме, касаются исключительно клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как "высокорисковые". По сути, не имеют никаких документов! Последних, по оценкам банков, не более 1% от всей клиентской базы", – говорится в сообщении господина Пышного на Facebook.

Пожалуй, когда он говорит "не имеют никаких документов", то подразумевает документы, подтверждающие доходы. Вообще без документов невозможно открыть ни один банковский счет.

В то же время глава НБУ проводит аналогию между этим 1% банковских клиентов с рисковым статусом и "белой" зарплатой. То есть он вероятно считает, что 99% банковских клиентов получает легальную зарплату с уплатой всех налогов и только 1% – зарплату в конвертах.

"Если вы работаете "вбелую", получаете "белую" зарплату или можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние для вас вообще ничего не изменится. Как это не изменилось для вас и в октябре 2024 года, когда НБУ сделал первый шаг к решение проблемы с дропами, определив общую рамку для всех клиентов", – объясняет Андрей Пышный.

Откуда у него такие оптимистичные данные о легальной уплате налогов с зарплаты – неизвестно. Союз украинских предпринимателей недавно оценил долю теневых зарплат в Украине на уровне 35% и после недавнего повышения налогов для бизнеса прогнозировал ее увеличение до 45%.

Понятно, что почти половина украинцев не сможет предоставить справки о легальной зарплате, согласно своим реальным расходам по счетам. И рискует попасть в категорию рисковых клиентов, которым установят лимит по операциям на уровне 50 тысяч. грн в месяц.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно меморандуму, который подписали крупнейшие банки, клиенты со средним и низким риском, которые подтвердят свои легальные доходы документами, получат большие лимиты:

с 1 февраля 2025 года - 150 тыс. грн/мес.

с 1 июня 2025 года - 100 тыс. грн/мес.

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