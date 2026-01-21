"Заработал" на электроэнергии в оккупации 141 млн грн: объявлено подозрение экс-заместителю Ермака

Украинские правоохранители разоблачили схему хищения средств для выплат по зеленому тарифу, на которой зарабатывали частные предприятия в оккупации, – сумму убытков оценили в 141,3 млн гривен. Среди подозреваемых может быть экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Детали схемы раскрыли в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). В деле девять подозреваемых, в частности:

экс-заместитель руководителя Офиса президента Украины и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" (нардеп Ярослав Железняк назвал Ростислава Шурму );

); его брат – владелец сети украинских и иностранных компаний (вероятно, Олег Шурма );

); бывшее доверенное лицо экс-чиновника;

руководители и работники подконтрольных предприятий;

бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".

Возбуждено уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем). Если вину фигурантов докажут в суде, им грозит до 12 лет тюрьмы.

Детали расследования

В 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета (Ростислав Шурма) вместе с братом взяли под контроль ряд предприятий, которые производили электроэнергию из альтернативных источников .

. Кроме того, они построили на территории Васильевского района Запорожской области солнечные электростанции общей мощностью около 60 МВт и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о продаже электроэнергии по зеленому тарифу .

и заключили договоры с ГП "Гарантированный покупатель" о . Но в начале марта 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ, Васильевский район был оккупирован , оборудование СЭС повреждено, а персонал эвакуирован. Соответственно, солнечные электростанции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины.

, оборудование СЭС повреждено, а персонал эвакуирован. Соответственно, солнечные электростанции потеряли связь с Объединенной энергетической системой Украины. Несмотря на то что электроэнергия в энергосистему Украины не поступала, предприятия продолжали декларировать ее производство , а также подавать ложную информацию об объемах генерации и технической готовности станций, в частности во время полного обесточивания.

, а также подавать ложную информацию об объемах генерации и технической готовности станций, в частности во время полного обесточивания. Соответственно, из бюджета выделялись средства на оплату тока по зеленому тарифу, которые в дальнейшем выводили через связанные компании.

Это уже второе расследование в отношении братьев Шурма – первое также касалось электростанции на временно оккупированных территориях. Его инициировали в мае 2024 года, но тогда обыски прошли только у Олега Шурмы, а также у бухгалтера некоторых их энергетических компаний Натальи Баженовой и должностных лиц "Укрэнерго". В сентябре того же года президент Зеленский уволил Шурму из ОП.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские правоохранители объявили президенту российского футбольного клуба ЦСКА (Москва) Евгению Гинеру подозрение в поставках электроэнергии для Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) и Черноморского флота РФ. Для этого после оккупации Крыма в Херсоне формально перерегистрировали подконтрольное ему энергоснабжающее предприятие и создали в Севастополе "филиал".

