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По делу брата заместителя главы Офиса президента Шурмы провели обыски: что нашли

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
9,9 т.
НАБУ провело обыски по делу брата заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы

Правоохранители провели обыски по делу об энергобизнесе брата заместителя главы Офиса президента. По имеющимся данным, речь идет о Олеге Шурме – брате Ростислава Шурмы. В ходе обысков на телефонах и ноутбуках была обнаружена информация об обстоятельствах дела.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил, что обыски провели:

  • Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ);
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"НАБУ и САП осуществили ряд обысков по делу о возможных злоупотреблениях или завладении средствами государственного предприятия "Гарантированный покупатель", уплаченными солнечным электростанциям в оккупации, работающим в несинхронном режиме с объединенной энергосистемой Украины с июля 2022 года. ... Ими владеет брат заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы Олег и его бывший подчиненный. Общая сумма уплат составила 320 млн грн", – говорится в сообщении.

По словам Новикова, речь шла о СЭС в Запорожской области. Владельцами которых являются:

  • ООО "Восстановительная энергия Запорожья";
  • ООО "КД Энерджи 2";
  • ЧП "Нацпрод";
  • ООО "Грин Энерджи Токмак";
  • ООО "Грандпауэр ЛЛС".

Сами же обыски, отмечается, прошлли у бухгалтера ООО "КД Энерджи 2" и ЧП "Нацпрод" Наталии Баженовой. А кроме того:

  • начальника отдела операционных счетов коммерческого учета "Укрэнерго" Дениса Шарова;
  • директора по коммерческому учету "Укрэнерго" Александра Карпенко и других.

"На телефонах и ноутбуках детективы НАБУ обнаружили информацию об обстоятельствах дела. В частности, переписка по несинхронной работе указанных СЭС, акты проверки НКРЭКУ и т.д.", – рассказал Новиков.

Шурма получил от НАПК протокол о серьезном нарушении

Ранее же Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило административный протокол в отношении самого Ростислава Шурмы. Там установили, что он нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Речь идет об обеспечении успешности бизнеса брата Шурмы на рынке электроэнергии.

"Имея частный интерес в указанной сфере, Ростислав Шурма не сообщил в определенном законодательством порядке об имеющемся конфликте интересов и, действуя в условиях реального конфликта интересов, принимал участие в обсуждении и принятии на заседаниях Комитета решений, касающихся его частного интереса", – заявили в НАПК.

Шурма получил от НАПК протокол о серьезном нарушении

Агентство установило, что родной брат Ростислава Шурмы Олег является конечным бенефициарным владельцем семи компаний, осуществляющих производство электрической энергии из альтернативных источников. Сам же Шурма с 2019 по 2021 год входил в состав наблюдательного совета АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гелиос", являющийся соучредителем трех из указанных компаний.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили коррупционную схему на 16,4 млн грн по закупке уличных фонарей. Ее организатором оказался депутат Одесского областного совета VII созыва (2015-2020 гг.).

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