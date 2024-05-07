По делу брата заместителя главы Офиса президента Шурмы провели обыски: что нашли

Правоохранители провели обыски по делу об энергобизнесе брата заместителя главы Офиса президента. По имеющимся данным, речь идет о Олеге Шурме – брате Ростислава Шурмы. В ходе обысков на телефонах и ноутбуках была обнаружена информация об обстоятельствах дела.

Об этом сообщил журналист Олег Новиков. Он отметил, что обыски провели:

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ);

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"НАБУ и САП осуществили ряд обысков по делу о возможных злоупотреблениях или завладении средствами государственного предприятия "Гарантированный покупатель", уплаченными солнечным электростанциям в оккупации, работающим в несинхронном режиме с объединенной энергосистемой Украины с июля 2022 года. ... Ими владеет брат заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы Олег и его бывший подчиненный. Общая сумма уплат составила 320 млн грн", – говорится в сообщении.

По словам Новикова, речь шла о СЭС в Запорожской области. Владельцами которых являются:

ООО "Восстановительная энергия Запорожья";

ООО "КД Энерджи 2";

ЧП "Нацпрод";

ООО "Грин Энерджи Токмак";

ООО "Грандпауэр ЛЛС".

Сами же обыски, отмечается, прошлли у бухгалтера ООО "КД Энерджи 2" и ЧП "Нацпрод" Наталии Баженовой. А кроме того:

начальника отдела операционных счетов коммерческого учета "Укрэнерго" Дениса Шарова;

директора по коммерческому учету "Укрэнерго" Александра Карпенко и других.

"На телефонах и ноутбуках детективы НАБУ обнаружили информацию об обстоятельствах дела. В частности, переписка по несинхронной работе указанных СЭС, акты проверки НКРЭКУ и т.д.", – рассказал Новиков.

Шурма получил от НАПК протокол о серьезном нарушении

Ранее же Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) составило административный протокол в отношении самого Ростислава Шурмы. Там установили, что он нарушил требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Речь идет об обеспечении успешности бизнеса брата Шурмы на рынке электроэнергии.

"Имея частный интерес в указанной сфере, Ростислав Шурма не сообщил в определенном законодательством порядке об имеющемся конфликте интересов и, действуя в условиях реального конфликта интересов, принимал участие в обсуждении и принятии на заседаниях Комитета решений, касающихся его частного интереса", – заявили в НАПК.

Агентство установило, что родной брат Ростислава Шурмы Олег является конечным бенефициарным владельцем семи компаний, осуществляющих производство электрической энергии из альтернативных источников. Сам же Шурма с 2019 по 2021 год входил в состав наблюдательного совета АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гелиос", являющийся соучредителем трех из указанных компаний.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили коррупционную схему на 16,4 млн грн по закупке уличных фонарей. Ее организатором оказался депутат Одесского областного совета VII созыва (2015-2020 гг.).

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