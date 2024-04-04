Заправки вынуждены "сбивать" цены: в Украине кардинально изменилась ситуация на рынке горючего

За март 2024 года автомобильное топливо в Украине подорожало в среднем на 2,5 гривен за литр. Однако причин для дальнейшего роста цен нет – рынок буквально "залит" бензином, а активность покупателей низкая. Уже сейчас некоторые АЗС вынуждены устанавливать для постоянных клиентов скидки до 8 гривен на литр – чтобы сохранить покупателей.

Об этом в комментарии OBOZ.UA рассказал энергетический эксперт Александр Сиренко. Он отметил, что на большинстве АЗС цены на горючее колеблются в пределах 50-57 грн/л, однако некоторые сети фактически продают его по 46-47 грн/л, однако на их стелах могут быть указаны другие цифры.

"Это почти оптовая цена... Конкуренция на розничном рынке горючего - безумная", – подчеркнул Сиренко. Он объяснил, что безумная конкуренция возникла из-за низкого спроса и горючего на АЗС пока достаточно, его мало продают физическим лицам, потому что физические лица уменьшили использование автомобильного транспорта.

Относительно ситуации с дизелем, спрос на который традиционно растет весной из-за посевной, эксперт отмечает, что запасов топлива на складах достаточно, чтобы обеспечить потребности аграриев. Цена на дизельное топливо и бензин с прошлого года не росла. Поэтому беспокоиться по поводу возможного дефицита не стоит.

"В этот сезон мы зашли уже и работаем с профицитом дизельного горючего. Поэтому из-за начала активных работ в поле наших аграриев цена на дизель из-за этого не растет. Она только отражает события нефтяного рынка за рубежом и валютного рынка внутри страны", – объясняет специалист.

Как сообщалось ранее, осенью в Украине фиксировали проблемы со снабжением горючего из-за блокады на польско-украинской границе. Поэтому цена на бензин поднялась. На стоимость, впрочем, повлияла не только блокада, но и изменение таможенных процедур из-за опасений, что российское топливо проникнет на украинский рынок через третьи страны. Однако Украина вышла из ситуации, нашла дополнительные пути доставки бензина и дизеля и теперь имеет возможность экспортировать топливо железнодорожными путями и через черноморские и дунайские порты других соседних стран.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинским водителям не советуют хранить дизельное топливо и бензин в пластиковых контейнерах, не предназначенных для этого. Они могут растворяться под влиянием химических веществ в горючем.

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