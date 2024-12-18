Запад готовит новый удар по теневому флоту Кремля: как и за что будут задерживать танкеры

Европейский Союз (ЕС) и 12 стран Северной Европы усиливают контроль за "теневым" флотом России, чтобы снизить ее доходы от экспорта нефти и остановить экологические угрозы. Новые меры предусматривают проверки страховых документов, санкции и задержания судов, нарушающих международные нормы.

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Об этом пишет Reuters. "Теневой флот" – это группа старых танкеров, которые Россия использует для обхода международных санкций. Они перевозят нефть, оружие и зерно, часто пренебрегая требованиями по страхованию и безопасности. Такие суда не контролируются западными поставщиками страховых услуг, что создает угрозы как экономике, так и экологии.

Двенадцать стран, среди которых Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, три страны Балтии и пять скандинавских государств договорились о совместном контроле за танкерами. Шесть из них – Великобритания, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония – сосредоточатся на проверках в стратегически важных регионах:

Ла-Манш;

Датские проливы;

Финский залив;

Проливы между Швецией и Данией;

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что нарушители, отказывающиеся сотрудничать, рискуют быть задержанными или включенными в санкционные списки. Он подчеркнул, что такие действия должны быть системными, чтобы нарушить работу теневого флота России.

Дания будет играть ключевую роль в осуществлении этих проверок, ведь ее узкие проливы являются критической торговой артерией для российской нефти. По данным Bloomberg, в 2024 году через эти маршруты была перевезена российская нефть на сумму около 33 миллиардов долларов, что составляет 42% морского экспорта нефти из России.

В то же время Дания предупредила, что Россия может прибегнуть к эскалационному поведению, в том числе направить военные корабли для сопровождения своих танкеров. Служба оборонной разведки Дании в своем ежегодном прогнозе подчеркнула, что такое поведение повысит уровень напряженности в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал действия европейских стран, отметив, что устаревшие российские танкеры составляют не только финансовую основу для войны, но и экологическую угрозу Балтийскому и Северному морям. Европейский Союз также продолжает усиливать санкционное давление на Россию:

Великобритания уже наложила санкции на 20 судов, запретив им входить в некоторые порты страны;

ЕС добавил в список санкций еще 52 судна, доведя общее количество "теневых" танкеров под санкциями до 79;

страны-участники программы будут проверять наличие страховки и ее соответствие международным требованиям.

В случае отсутствия документов или отказа сотрудничать суда могут быть задержаны. Некоторые страны также будут использовать право на подозрение для высадки на борт танкеров и их осмотра.

Несмотря на активизацию мер, страны ЕС сталкиваются с трудностями из-за ограничения международного права, гарантирующего свободу судоходства в международных водах. Однако страны, такие как Норвегия, намерены работать над усилением правил и норм, чтобы лучше контролировать опасные перевозки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, послы Европейского Союза согласовали 15 пакет санкций против России. Новые меры включают, в частности, ограничения против "теневого флота" РФ – то есть судов третьих стран, которые помогают ей обходить западные санкции.

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