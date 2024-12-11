Послы ЕС утвердили 15-ый пакет санкций против России: кого готовятся наказать

Послы Европейского Союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Новые меры включают, в частности, ограничения против "теневого флота" РФ – то есть судов третьих стран, помогающих ей обходить западные санкции.

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Об этом сообщило венгерское председательство в Совете Евросоюза. Там отметили: в целом же новый санкционный пакет ограничений направлен против субъектов в России и третьих странах, "которые косвенно способствуют военному и технологическому усилению РФ через обход экспортных ограничений".

В свою очередь, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен отметила: ЕС и его партнеры по G7 (т.н. "Большая семерка") намерены продолжать оказывать давление на Кремль. Т.е., подразумевается, что в дальнейшем можно ожидать расширения ограничительных мер против РФ.

"Приветствую соглашение по нашему 15-му пакету санкций. Нацеленному, в частности, на теневой флот России", – сказала фон дер Ляен.

Ранее же Латвия и Литва заблокировали принятие пакета "из-за разногласий" по вопросу продления срока, предоставленного европейским компаниям для вывода инвестиций из РФ. В частности, указанные страны выступили против оставления "лазеек для злоупотреблений".

"Сначала пункт, вызвавший разногласия, имел целью помочь компаниям, заявившим, что хотят выйти из России, но не могут это сделать по разным причинам. Но впоследствии он стал лазейкой для злоупотреблений – дав предприятиям слишком много политического прикрытия, чтобы оставаться в России ", – объяснили в Politico.

Впрочем, сейчас, вероятно, представителям стран удалось договорится по этому вопросу.

В то же время, отметим: согласование санкций послами стран-членов ЕС не является принятием пакета. Для этого он должен пройти еще ряд процедур, после чего его должен окончательно поддержать Совет Европейского Союза (ЕС).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, российская экономика начала трещать по швам. Инфляция составляет 28%, курс рубля свалился. До масштабных проблем и крушения остался один шаг – снижение цен на нефть. Если в экономике Китая возникнут проблемы, или США или ОПЕК начнут наращивать добычу нефти, это может повлечь за собой масштабные проблемы в РФ.

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