Заложники газовых условий: Financial Times раскрыл планы Китая по России

Проект "Сила Сибири-2" сталкивается с трудностями из-за жестких требований Китая относительно цены и объемов поставок, что подчеркивает растущую зависимость России от Китая по экономическим вопросам после вторжения в Украину. Неспособность договориться об условиях проекта может стать серьезным ударом для "Газпрома", который уже понес значительные финансовые потери и зависит от этого газопровода для своего выживания.

Об этом сообщает Financial Times. Попытки России заключить крупное соглашение по строительству газопровода с Китаем зашли в тупик из-за необоснованных, по мнению Москвы, требований Пекина по цене и объемам поставок.

Китай запросил цену, близкую к сильно субсидируемым внутренним ценам России, и обязуется покупать лишь небольшую часть запланированной годовой мощности газопровода в 50 млрд кубометров газа. Это создает значительные финансовые и экономические вызовы для "Газпрома", который полагается на этот проект как ключевой для своего выживания.

Издание отмечает, что жесткая позиция Пекина по отношению к "Силе Сибири-2" подчеркивает растущую зависимость Владимира Путина от китайского лидера Си Цзиньпина в экономических вопросах. В частности, одобрение строительства этого газопровода могло бы изменить плачевное состояние "Газпрома", связав китайский рынок с газовыми месторождениями на западе России, когда-то поставлявшими Европу. Однако теперь, когда экспорт "Газпрома" в Европу упал с 230 млрд куб.м в год до 22 млрд куб.м в 2023 году, зависимость от китайского рынка стала критически важной.

Тупиковая ситуация с соглашением по "Силе Сибири-2" привела к тому, что Алексей Миллер, глава "Газпрома", не уехал с Путиным в Пекин. Зато он отправился в Иран, хотя присутствие на переговорах с Китаем было бы крайне важным. По словам Татьяны Митровой из Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, отсутствие Миллера на переговорах было "весьма символическим" и подчеркивает сложность ситуации, в которой оказался "Газпром".

По словам Александра Габуева, директора Российско-Евразийского центра Карнеги в Берлине, неспособность России заключить соглашение подчеркивает, что война в Украине сделала Китай старшим партнером в отношениях между странами. Потребность Китая в импортном газе к 2030 году составит около 250 млрд куб. м по сравнению с менее чем 170 млрд куб. м в 2023 году. Однако к 2040 году разрыв между китайским спросом на импорт и имеющимися обязательствами достигнет 150 млрд куб. м, что означает, что Газпрому придется согласиться с условиями Китая, поскольку альтернативных сухопутных маршрутов для экспорта газа в России нет.

Китай и так платит России за газ меньше, чем другим своим поставщикам. По данным исследователей CGEP, средняя цена составляет 4,4 доллара за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 10 долларами для Мьянмы и 5 долларами для Узбекистана. В те же годы Россия экспортировала газ в Европу по цене около 10 долларов за миллион БТЭ. Таким образом, Китай получает значительную экономическую выгоду, дополнительно усложняющую переговоры для России.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ходе торгов на Московской бирже 30 мая стоимость обычной акции российского газового монополиста "Газпром" опустилась на 1,59%, до 126,84 руб. за единицу. Это минимальный уровень с 6 ноября 2017 года.