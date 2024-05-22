Закрывают до 90% потребности РФ: Блинкен объяснил, как Китай помогает Кремлю вести войну против Украины

Россия обеспечивает до 90% своих потребностей в микроэлектронике для военных целей из-за поставок из Китая. США реагируют на это, применяя санкции против китайских компаний и консультируясь с европейскими партнерами.

Об этом заявил во вторник во время слушаний в Сенате американского Конгресса государственный секретарь США Энтони Блинкен. "Мы не видели, чтобы Китай передавал реальные вооружения России для их применения в Украине. Северная Корея делает это, Иран делает это, Китай – нет. Но мы видим, что Китай оказывает огромную поддержку оборонно-промышленной базе РФ", – отметил Блинкен.

По его словам, 70% всех импортируемых Россией станков поступают из Китая, а 90% микроэлектроники также поставляется из КНР. Блинкен подчеркнул, что значительная часть импортируемой из Китая микроэлектроники используется для усиления оборонно-промышленной базы России. "Многое из этого идет на развитие оборонно-промышленной базы, и в результате мы видим, как Россия производит танки, артиллерийские боеприпасы рекордными темпами ", – сказал он.

Действия Соединенных Штатов

Для того чтобы противодействовать этой ситуации, Соединенные Штаты делают ответные шаги. В первую очередь, проводится работа по выявлению этих поставок и предупреждению китайской стороны. "Мы уже ввели санкции против более 100 юридических лиц в Китае, которые поставляли продукцию двойного назначения и другие вещи, которые есть в списках санкций. Мы продолжим это делать, и мы работаем над координацией наших усилий с европейскими и другими партнерами ", – подчеркнул государственный секретарь США.

Блинкен отметил, что обсуждал вопросы поддержки России со стороны Китая напрямую с китайским лидером Си Цзиньпинем во время недавнего визита в Китай. Кроме того, США активно обсуждают эти вопросы с европейскими странами, на торговлю с которыми ориентируется Пекин. "Нельзя, чтобы Китай, с одной стороны, заявлял, что ищет лучшие отношения со странами Европы, а с другой стороны подпитывал наибольшую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны", – отметил Блинкен.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, подходит к концу очередной раунд оживления "обмена мнениями" среди ведущих стран мира. В последнее время состоялось несколько важных встреч западных политиков с председателем КНР Си Цзиньпином, где стороны изложили свое видение нынешней ситуации в отношении войны в Украине и других важных вопросов во взаимоотношениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!