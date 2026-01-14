Закрытие супермаркетов в Украине: есть ли угроза дефицита продуктов

Все торговые сети в Украине работают стабильно и обеспечивают бесперебойные поставки продукции, хотя отдельные магазины действительно точечно закрываются по техническим причинам. То есть ни энергетические атаки со стороны России, ни сложные погодные условия не угрожают продуктовой безопасности страны.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий. Он отметил, что закрытие магазинов связано преимущественно с аварийными отключениями электроэнергии или краткосрочными сбоями в работе генераторов, в частности из-за сильных морозов, и не влияет на общую доступность товаров и не создает рисков для потребителей.

"Временные закрытия имеют чисто технический характер. Проблем с поставками продукции нет, потребитель не пострадает. Сети достаточно разветвленные, поэтому даже в случае временной паузы в работе отдельного магазина всегда есть доступная альтернатива", – отметил Тарас Высоцкий, заверив в том, что со всеми торговыми сетями поддерживается постоянная связь, а на случай отсутствия электроэнергии действует порядок информирования покупателей и возобновления работы магазинов

В то же время Минэкономики не фиксирует ажиотажного спроса или дефицита товаров. Более того:

все социально важные продукты системно и своевременно доставляются в торговые точки;

в торговые точки; во многих супермаркетах можно подзарядить мобильные устройства, воспользоваться стабильной связью, разогреть еду и временно находиться в теплом помещении;

и временно находиться в теплом помещении; значительная часть магазинов оборудована альтернативными каналами связи.

Высоцкий признал, что работа на резервном питании влияет на расходы производителей и ритейла. Вместе с тем замминистра отметил, что в нынешних условиях это не имеет критического влияния на конечные цены для потребителей.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, из-за отключения электроэнергии и холода в Киеве и области часть супермаркетов может временно закрываться. Однако магазины продолжат работать, а системных закрытий не прогнозируется. Такие временные паузы возможны только из-за технических неисправностей, а после ремонта магазины оперативно возобновят работу.

