Задержки большие: поезда на популярных маршрутах сильно опаздывают

Вечером 17 июня сразу 3 украинских поезда опаздывают больше чем на 1,5 часа. При этом 2 из них – международные.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что опаздывают поезда:

№749/750 Вена Главный – Киев-Пасс., ожидаемая задержка составляет 2 часа;

№749/750 Ужгород – Киев-Пасс., 2 часа;

№705/706 Пшемысль Главный – Киев-Пасс., 1 час 38 минут.

Таким образом, предварительно поезд №749/750 Вена Главный – Киев-Пасс., а также №749/750 Ужгород – Киев-Пасс. придет на конечную станцию в 19:07.

А поезд №705/706 Пшемысль Главный – Киев-Пасс. в 20:35.

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В то же время, "Укрзалізниця" изменила график движения пригородных электропоездов – т.н. электричек. В частности, некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут. Причина – намерение уменьшить потребление электроэнергии. Там отметили: планируется, что измененный график будет действовать временно.

"Чтобы страна выстояла и избежала блэкаута, железнодорожники временно вносят изменения в график движения пригородных электропоездов: в течение июня временно корректируются графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. То есть некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут. При улучшении ситуации движение пригородных электропоездов будет возобновлено", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: изменения не будут касаться критически важных электричек. Т.е., тех, которые обеспечивают подвоз населения к работе и обратно.

Узнать же, расписание каких поездов изменят, отметили в "Укрзалізниці", можно в кассах вокзалов. А также:

справочных службах;

на официальных сайтах УЗ и региональных филиалов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, поезда, ехавшие в польский Хелм, временно будут следовать только в Дорохуск. Причина – ремонты на польской железной дороге, запланированные на период с 23 июня по 31 августа. Продажа билетов на эти рейсы уже осуществляется.

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