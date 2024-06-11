Поезда на популярном направлении меняют маршрут: куда теперь будут ехать

Поезда, ехавшие в польский Хелм, временно будут следовать только в Дорохуск. Причина – ремонты на польской железной дороге, запланированные на период с 23 июня по 31 августа. Продажа билетов на эти рейсы уже осуществляется.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили: речь идет сразу о ряде поездов. В частности:

№23 Киев – Хелм;

№93/94 Харьков – Хелм;

№120 Хелм – Днепр.

"Часть поездов в/из Хелма меняет свою конечную станцию ​​на Дорохуск из-за ремонтов на польской железной дороге с 23 июня до конца лета. В Дорохуске на время ремонтов погранично-таможенный контроль будет проходить в поезде "Укрзалізниці", – говорится в сообщении.

Где покупать билеты

Билеты же на эти поезда уже продаются. Купить их можно в приложении "Укрзалізниці" – искать следует по месту назначения "Дорохуск". При этом программа будет подсказывать эту опцию при поиске Варшавы и Хелма.

"Билеты на пересадочный польский поезд из Дорохуска на Варшаву (через Хелм и Люблин) и обратно уже доступны на сайте польского перевозчика", – отметили в компании.

Как будет осуществляться пересадка на польский поезд в Варшаву

Смена 1: Двухгрупповой поезд №93/23 Харьков/Киев — Дорохуск будет прибывать на станцию Дорохуск в 06:45, после чего в поезде будет проходить погранично-таможенный контроль до 08:15. Пересадочный поезд в Варшаву TLK 25150 отправляется из Дорохуска в 08:43 (Хелм 09:31 – 09:36) и прибывает на станцию Варшава Восточная в 12:31.

Смена 2: Двухгрупповой поезд №120/94 Дорохуск — Днепр/Харьков будет доступен для посадки на станции Дорохуск до 11:00, после чего в поезде начнется проведение контрольных операций. Пересадочный поезд из Варшавы IC 12100 будет прибывать в Дорохуск в 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), отправление из Варшавы Центральной в 06:40, Варшавы Восточной в 06:49.

Польские железнодорожники помогут пассажирам осуществить пересадку с одного поезда на другой. Поезда №19/20 Киев – Хелм, №119 Днепр – Хелм, №24 Хелм – Киев будут курсировать на станцию Хелм без изменений в расписании движения. Прямой поезд №67/68 Киев – Варшава – Киев перемен также не претерпевает.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине запустили новый поезд на популярном направлении между Киевом и Львовом. Стоимость же билетов зависит от класса вагона и города отправления.

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