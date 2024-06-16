В Украине отменяют ряд поездов: почему не будут ездить

"Укрзалізниця" изменила график движения пригородных электропоездов – т.н. электричек. В частности, некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут. Причина – намерение уменьшить потребление электроэнергии.

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Об этом сообщили в самом перевозчике. Там отметили: планируется, что измененный график будет действовать временно.

"Чтобы страна выстояла и избежала блэкаута, железнодорожники временно вносят изменения в график движения пригородных электропоездов: в течение июня временно корректируются графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. То есть некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут. При улучшении ситуации движение пригородных электропоездов будет возобновлено", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: изменения не будут касаться критически важных электричек. Т.е., тех, которые обеспечивают подвоз населения к работе и обратно.

Железнодорожное сообщение между всеми населёнными пунктами

Кроме того, у перевозчике намерены сохранить железнодорожное сообщение между всеми населёнными пунктами. Для этого обещают приложить "все усилия".

"Компания является одним из самых больших потребителей электроэнергии в стране. В ситуации, сложившейся в энергосистеме страны после вражеских террористических атак, железнодорожники стремятся помочь энергетикам восстановить генерацию электроэнергии", – объяснили там свои действия.

Как узнать, расписание каких электричек изменят

Узнать же, расписание каких поездов изменят, отметили в "Укрзалізниці", можно в кассах вокзалов. А также:

справочных службах;

на официальных сайтах УЗ и региональных филиалов.

"Укрзалізниця" внимательно мониторит ситуацию с энергоснабжением. И при улучшении ситуации и увеличении лимитов будет постепенно восстанавливать движение пригородных электропоездов", – резюмировали в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, поезда, ехавшие в польский Хелм, временно будут следовать только в Дорохуск. Причина – ремонты на польской железной дороге, запланированные на период с 23 июня по 31 августа. Продажа билетов на эти рейсы уже осуществляется.

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