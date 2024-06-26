Задержка большая: поезд на популярном маршруте сильно опаздывает

Вечером 26 июня поезд на популярном направлении из Польши в Украину идет с большим опозданием. В пути он задержится больше, чем на 1 час.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Отмечается, что поезд №705/706 Пшемысль Главный – Киев-Пасс. опоздает на 1 час 2 минуты.

Таким образом, предварительно он придет на конечную станцию в 20:59.

В Украине "отменили" поезд на популярном маршруте

В то же время, поезд №115, осуществлявший рейсы по популярному маршруту между Киевом и Одессой, больше не будет курсировать. Дело в том, что он был временным и его движение планировалось лишь на 22-23 июня.

Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездки. При этом подчеркивая: поезд запускали в связи с повышением спроса на билеты среди пассажиров.

"Укрзалізниця" реагирует на повышение спроса пассажиров в течение летнего сезона на отдельные даты и назначает дополнительный поезд №115 Киев-Одесса на выходные 22 и 23 июня", – говорилось в сообщении.

При этом о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме того, "Укрзалізниця" назначила поезд №816/815 Львов – Рахов. Он будет отправляться со Львова по пятницам, субботам и воскресеньям в 15:22. Прибывать в Рахов в 21:19.

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