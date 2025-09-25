Забирали квартиры умерших украинцев и регистрировали жилье на подставных лиц: раскрыты масштабные мошеннические схемы

В Украине разоблачили две масштабные мошеннические схемы с квартирами умерших одесситов и средствами банковских учреждений. Общая сумма незаконного обогащения превышает 12 миллионов гривен, а девяти подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Следствие установило, что группа дельцов под руководством 49-летнего директора агентства недвижимости создала целую сеть из нотариусов, государственного регистратора, бывших банковских работников и "специалистов" по подделке документов.

Всего на счету мошенников – более 12 миллионов гривен незаконного обогащения. Первая схема была направлена на завладение квартирами одесситов, которые умерли, не оставив наследников. Используя доступ к реестрам, преступники получали информацию о таком имуществе, после чего изготавливали поддельные документы на фиктивных наследников.

Часть документов якобы выдавалась в России, что затрудняло проверку их подлинности в Украине. Нотариус открывала наследственные дела и регистрировала право собственности на вымышленных лиц. Далее квартиры продавались через подставных лиц добросовестным покупателям. Таким образом аферисты незаконно завладели шестью квартирами общей стоимостью более 7 миллионов гривен.

Вторая схема была еще более наглой, ведь мошенники регистрировали вымышленные квартиры на подставных лиц и подделывали для них паспорта и справки о доходах. Далее они обращались в банки с заявками на ипотечные кредиты по программе "Жилье в кредит". Полученные средства распределялись между участниками группы, а основная часть передавалась организатору. В результате банки потеряли более 5,7 миллиона гривен.

Полиция и СБУ собрали достаточно доказательств для сообщения о подозрении девяти фигурантам. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, подделку и использование документов, незаконное вмешательство в автоматизированные системы и легализацию имущества, добытого преступным путем. Максимальное наказание по этим статьям – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд уже избрал меры пресечения, в частности содержание под стражей с возможностью внесения залога (до 12 миллионов гривен) и домашний арест для части подозреваемых. На имущество, ставшее объектом преступных сделок, наложен арест.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году количество мошенничеств в Украине уменьшилось в 1,5 раза, больше всего производств открыто в Киеве, на Днепропетровщине и Харьковщине. В то же время только каждое пятое уголовное производство доходит до суда.

