За редкую монету заплатили на аукционе $216 тысяч: как она выглядит

На аукционе в США продали уникальную монету возрастом около 2000 лет за 216 тыс. долларов, что втрое превысило изначальную стоимость (70 тыс. долларов). На аверсе монеты изображен император Древнего Рима Калигула (Гай Цезарь Германик), а на реверсе – его мать Агриппина Старшая.

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Торги были организованы аукционным домом Heritage Auctions. Лот стал самым дорогим на торгах World & Ancient Coins Platinum Session and Signature, в результате которых в совокупности удалось выручить более 7,7 млн долларов.

"Эта прекрасная монета из коллекции галереи Латтимер стала микрокосмом всего аукциона. Это исключительная монета, которая привлекла внимание нескольких из почти 3000 участников торгов, принявших участие в этом мероприятии", – отметил исполнительный вице-президент по международной нумизматике Heritage Auctions Крис Бирренбах

Император Калигула правил недолго, всего четыре года – в 37-41 годах н.э, и погиб в результате заговора его приближенных лиц. Его мать Агриппина Старшая тоже принимала активное участие в политической жизни Древнего Рима, но в результате интриг вместе с сыном Нероном Цезарем была сослана на остров в Тирренском море, где скончалась четыре года спустя. Также в значительные суммы были оценены и другие лоты:

монета с царем Кипра Менелаем (IV ст. до н.э.) – за $114 тыс.;

монета с императором Юлием Цезарем Аврелием (I ст. до н.э.) – за $78 тыс.;

монета с императором Отоном (I ст. н.э.) – за $72 тыс.

Также OBOZ.UA сообщал, что на аукционе в США была продана чрезвычайно редкая монета с отсутствующим знаком монетного двора за 500 тыс. долларов. В мире известно лишь о 2 таких монетах, и местонахождение этой десятилетиями оставалось загадкой

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