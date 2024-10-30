Таинственную монету продали за $500 тысяч: чем особенна и как выглядит

На аукционе в США была продана чрезвычайно редкая монета с отсутствующим знаком монетного двора за 500 тыс. долларов. В мире известно лишь о 2 таких монетах, и местонахождение этой десятилетиями оставалось загадкой

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Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на президента аукционного дома GreatCollections Яна Рассела. Он отметил, что торги прошли в онлайн-формате, а окончательной ценой монеты стало 506 250 долларов.

Речь идет об A1975 – 10-центовой монете с изображением президента Франклина Д. Рузвельта на аверсе. Она была отчеканена Монетным двором США в Сан-Франциско в 1975 году, но на ней отсутствует знак монетного двора Сан-Франциско в виде буквы "S".

Известно о существовании лишь двух таких монет, впрочем прежде их местонахождение оставалось загадкой с конца 1970-х годов. Вторая была продана на аукционе у 2019 году за 456 тыс. долларов.

Монету унаследовали от своего покойного брата три сестры-американки – оказалось, что ее десятилетиями хранили в банковском сейфе. Владелицы монеты пожелали сохранить анонимность, известно, что они живут в штате Огайо.

Монету купили за $18 200 еще в 1978 году, когда родители женщин и их покойного ныне брата управляли молочной фермой. Одна из сестер призналась, что их брат часто говорил о редкой монете, но лично она ее никогда не видела до прошлого года.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Канаде собираются продать золотую монету весом в 10 килограммов. Несмотря на номинальную стоимость в 100 тысяч долларов, по предварительной оценке монету могут продать за $1,4-1,8 млн.

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