За работу из дома в Украине готовы платить больше 30 тысяч: кого ищут

Удаленная работа становится все более популярной в Украине. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам 30 тыс. грн зарплаты и более.

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К примеру, одна из школ английского ищет учителя на зарплату от 25 000 до 35 000 грн. Нужно будет проводить занятия для групп и индивидуальных клиентов на английском языке по методу Каллана (полного погружения в языковую среду).

Компания, занимающаяся неспециализированная оптовая торговлей, ищет менеджера чата. Платить обещают от 30 000 до 45 000 грн. Среди требований – предоставление ответов на вопросы клиентов в чатах, а также консультаций и поддержки клиентам.

Производитель уходовой косметики ищет менеджера по продажам. Предлагаемая зарплата – от 17 000 до 30 000 грн. Работать нужно будет 6 часов в день 5 дней в неделю.

В Украине резко выросла зарплата, по которой считают пенсии

В то же время в июне размер средней заработной платы, учитывающийся для расчета пенсии, составил 18 806 грн, что на 1 628 грн больше по сравнению с предыдущим месяцем и почти на 4 000 грн превышает показатель января-2024. Как рассказали в Пенсионном фонде, расчет производится на основании ряда показателей, в частности:

данных отчетности страхователей о заработной плате/доходе, на которую начисляется единый взнос;

среднесписочной численности штатных работников, занятых в организациях всех форм собственности и деятельности.

Таким образом, в 2024 году показатель средней заработной платы в Украине, учитывающейся для исчисления пенсии, составлял:

январь – 14 974 грн;

февраль – 15 267 грн (+293 грн к предыдущему месяцу);

март – 15 433 грн (+116 грн);

апрель – 16 847 грн (+1414 грн);

май – 17 178 грн (+331 грн);

июнь – 18 806 грн (+1628 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на хороший заработок могут рассчитывать и копирайтеры. В некоторых компаниях готовы платить за такую работу более 50 000 грн.

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